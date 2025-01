Mit durchschnittlich 30 Punkten, 13,1 Punkte und 10,2 Assists liegt Jokic in den drei wichtigsten Kategorien jeweils unter den Top 3 der NBA, noch immer besteht die historische Chance bei all diesen drei Stats über eine Saison Führerender zu sein. Dies gelang vor Jokic noch niemandem.

Am nächsten kam dem noch Wilt Chamberlain in der Saison 1967/68, als der Hall of Famer 24,3 Zähler, 23,8 Rebounds sowie 8,3 Assists im Schnitt verbuchte und damit auf den Plätzen vier, eins und zwei landete. Entsprechend stellte Garnett in seiner Show KG Certified auch genau diesen Vergleich an.