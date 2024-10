Die erste der insgesamt 19 Wochen der regulären NBA-Saison ist vorüber. Aufgrund der Zeitverschiebung nehmen wir auch die Spiele in der Nacht auf Montag mit in die Betrachtung auf.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Gewinnt Luka Doncic in dieser Saison den MVP-Award?

Point Guard: Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Doncic kam frischerholt aus der langen Sommerpause (kein Olympia). In den ersten zwei Saisonspielen legte der Slowene durchschnittlich 34 Punkte, zehn Rebounds und sechs Assists auf, bei vergleichsweise milden drei Ballverlusten. Bei der Niederlage gegen die Phoenix Suns versagte jedoch der Supporting Cast der Texaner.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nachdem Ball in den vergangenen zwei Saisons nie mehr als 36 Spiele absolviert hatte, präsentierte er sich nun wieder in Topform.

Shooting Guard: LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Ein sportlich erfolgreicher Start sieht natürlich anders aus, jedoch sind die Hornets aktuell auch nicht auf eine Playoff-Teilnahme ausgerichtet. Hoffnung machten den Charlotte-Fans dafür die Leistungen von LaMelo Ball, der in den ersten drei Partien die 30-Punkte-Marke überschritt und zusätzlich noch je mindestens sieben Rebounds und Assists beisteuerte.

Jayson Tatum erzielte in der ersten NBA-Woche durchschnittlich 33 Punkte in nur 32,4 Minuten.

Small Forward: Jayson Tatum (Boston Celtics)

Einen erfolgreicheren Start in die neue Saison erlebte unterdessen der amtierende Champion Boston Celtics. Jayson Tatum, der in den Finals noch knapp den Titel des MVP verpasst hatte, ragte dabei aus der Menge heraus. Durchschnittlich 33 Punkte pro Spiel steuerte er zu den drei Siegen hinzu, wohlgemerkt bei fast absurder Effizienz. Das Net-Rating von 13,7 ist ebenfalls das höchste aller Spieler in diesem Ranking.