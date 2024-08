In sechs Partien kam Tatum nur zu 71 Minuten in vier verschiedenen Spielen, zweimal wurde der Forward der Boston Celtics überhaupt nicht eingesetzt. In der NBA hatte Tatum zuletzt mit den Celtics die Meisterschaft als erste Option gewonnen, bei Team USA erhielten seine Teamkollegen Jrue Holiday und Derrick White mehr Einsatzzeiten. Vor dem Turnier verlängerte Tatum bei den Celtics um fünf Jahre und 314 Millionen Dollar - es ist der größte Vertrag, der jemals in der NBA ausgehändigt wurde.