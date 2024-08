Die Basketballer der USA stehen im Finale von Olympia - mal wieder. Seit Athen 2004 fand kein olympisches Basketball-Endspiel mehr ohne die US-Amerikaner statt. In Paris können LeBron James und Co. nun bereits die fünfte Goldmedaille in Folge über den großen Teich holen.

Wenn man diese Statistiken so liest, könnte man meinen, dieses Prozedere sei Standard. Die USA wird Erster, ein paar europäische Nationen machen dann die Silbermedaille unter sich aus. Ja, irgendwie ist das auch Standard. Aber wer das gestrige Halbfinale gegen Serbien verfolgte, weiß, ganz so einfach ist es nicht.

Der Abstand zwischen den USA und dem Rest wird immer kleiner. Die Art und Weise, wie sich die Serben am Donnerstag präsentieren, mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen und einer fast ungesunden Portion Gleichgültigkeit gegenüber den großen NBA-Stars, ist ein Zeugnis dieser Entwicklung. Man erinnere an das Dream Team von 1992, welches gegnerischen Spielern seiner Zeit noch Autogramme gab.

3 von 22 Dreiern - Curry suchte seinen Rhythmus

Letzte Chance: Paris!

Gala-Auftritt gegen Serbien

"Das war eine göttliche Vorstellung von ihm", meinte Durant und auch Coach Kerr, der Curry bei den Warriors seit zehn Jahren trainiert, fügte bei: "Wir alle wussten, dass er irgendwann mal so ein Spiel haben würde. Es hat mich auch nicht überrascht, dass es genau dann kam, als wir es dringend gebraucht haben. So ist Steph, er liebt die große Bühne."

Am Ende des Abends hatte sich Curry mehr Punkte (36) in den Boxscore eintragen lassen, als bei den vier vorherigen Spielen zusammen (29). Am Ende des Abends hatte er aber auch die Kritiker zuhause verstummen lassen und noch viel wichtiger: den Traum von seiner ersten Olympischen Goldmedaille am Leben erhalten.