Die Denver Nuggets und die Los Angeles Clippers treffen in der ersten Runde der NBA-Playoffs 2025 aufeinander. Es ist ein Duell zweier Schwergewichte der Western Conference. Beide Teams gehören seit Jahren zu den konstantesten der Liga und treffen nun zum zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren in der Postseason aufeinander.

Nuggets vs. Clippers: Der Weg zur Serie

Es war eine mehr als holprige Saison für die Nuggets, auch wenn am Ende wieder 50 Siege auf der Habenseite standen. Das alles kulminierte knapp eine Woche vor dem Ende der Regular Season mit den Entlassungen von Head Coach Michael Malone und GM Calvin Booth, die sich alles andere als grün waren.

Nikola Jokic legte zwar als dritter Spieler der NBA-Geschichte ein Triple-Double im Schnitt auf, doch das Team um ihn herum war nicht so stark wie noch in den Vorjahren. Vor allem die Verteidigung machte einen Schritt zurück, dabei spielte auch Jokic eine Rolle. Die Neuen schlugen nicht wie gewünscht ein, Russell Westbrook hatte gute Phasen, aber wie eh und je auch Momente, in denen er dem Team schadete.