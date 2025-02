Aufgrund mangelnder Intensität unterliegt das All-Star-Game seit Jahren immer wieder Änderungen. So auch in diesem Jahr, wo die Teilnehmer auf vier Mannschaften aufgeteilt wurden und in einem Mini-Turnier gegeneinander antraten. Wir haben die Reaktionen der Teilnehmer auf das neue Format zusammengetragen.

Nikola Jokic

Gegenüber Journalisten sagte Jokic im Anschluss an das Turnier, dass das neue Format die Dinge "ein bisschen kompetetiver" gemacht habe. Eine Sache, wovon der Serbe hingegen überrascht schien, war die lange Pause zwischen den Halbfinals und dem Endspiel, in dem die "Inside the NBA"-Crew um Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Kenny Smith geehrt wurden.

Shai Gilgeous-Alexander

Der Starspieler der Oklahoma City Thunder äußerte sich ähnlich: "Ich finde, es ging dieses Mal mehr in Richtung eines echten Wettbewerbs, was sich gut angefühlt hat. Es war ein Schritt in die richtige Richtung." Gleichzeitig gab er zu, dass es letztlich an den Spielern selbst liege, zu entscheiden, ob das All-Star-Game mit mehr Intensität gespielt wird.

Kritisch merkte Gilgeous-Alexander indes die lange Pause zwischen dem ersten Halbfinale und dem Endspiel an. Knapp eine Stunde mussten er und seine Mitspieler des "Chucks Global Stars"-Team auf das Championship-Spiel warten. "Ich würde lieber ohne so viele Pausen spielen. Aber ich hatte dennoch Spaß."

Stephen Curry und Kevin Durant gaben zu, dass das neue Format die Intensität erhöht habe. Kyle Terada-Imagn Images

Kevin Durant

Auch Durant, der sich in der Vergangenheit eher kritisch über das neue Turnier-Format geäußert hatte, schien im Anschluss überzeugt. "Es war solide. Ich denke, so war es besser als zuvor. Alle haben versucht, härter zu spielen - möglicherweise, weil die Spiele komprimiert waren."

Gleichzeitig freute sich der 36-Jährige über die Teilnahme seines jungen Mitspielers Ryan Dunn. Der Forward war Teil der Mannschaft, die sich über den Sieg in der Rising Stars Challenge am Freitag qualifiziert hatte. "Ich bin froh, dass er dabei war. Am Sonntag dabei zu sein, ist etwas, was er sich sehr gewünscht hat."

Stephen Curry

Auch der MVP des diesjährigen All-Star-Games schloss sich den Lobpreisungen für die Formatänderung an. "Nach letztem Jahr brauchten wir Veränderung", sagte Curry. "Wir brauchten neues Leben in diesem Spiel." Wie Durant hob auch der Starspieler der Warriors hervor, dass die Kürzung der Spielzeit zu mehr Intensität geführt habe.

"Ich denke, es war ein Schritt in die richtige Richtung, um das Spiel neu zu beleben. Nächstes Jahr wird man wieder ein bisschen daran herumbasteln und sehen, was man verbessern kann". Er schloss mit den Worten: "Es wird nicht mehr so sein wie früher. Aber es kann trotzdem allen Spaß machen. Ich hatte heute Spaß. Unser Team hatte Spaß.

Damian Lillard