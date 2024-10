Washington Wizards: Was wurde in der Offseason gemacht?

Mit lediglich 15 Siegen erreichten die Wizards in der vergangenen Saison einen neuen Tiefpunkt und wurden nur von den San Antonio Spurs (14 Siege) noch unterboten. Nach dem Trade von Bradley Beal war dies zu erwarten, das neue Regime um Chef Michael Winger leitete damit den Neuaufbau nach vielen Jahren im Mittelmaß ein.

Apropos Draft: An Nummer zwei sicherten sich die Wizards die Dienste des wurfstarken Centers Alex Sarr, der sich zum Defensivanker der kommenden Jahre entwickeln soll. Mit dem Portland-Pick holte man sich auf dem letzten Lotterie-Spot zudem Carlton "Bub" Carrington, der sein Potenzial in der Summer League mit 15,8 Punkten und 7,4 Rebounds aufblitzen ließ. Kyshawn George ist der dritte Erstrundenpick (#24) im Bunde, der sich den Hauptstädtern anschloss. Der Flügelspieler warf beeindruckende 40,8 Prozent auf dem College und könnte sich perspektivisch zu einem soliden Flügelspieler entwickeln.

Des Weiteren verstärkten sich die Wizards mit Center Valanciunas, der für einen Zweitrundenpick aus New Orleans kam und einen team-freundlichen Dreijahresvertrag (30 Mio.) unterschrieb. Der Litauer dürfte vor allem als Trade-Chip gesehen werden. Neuverpflichtung Saddiq Bey (Free Agent) wir dem Team hingegen fast die komplette Saison mit einer Verletzung fehlen. Aber aufs Gewinnen ist das Team ja ohnehin nicht aus.

Washington Wizards: Alle Zu- und Abgänge

Zugänge: Alex Sarr (Draft #2), Bub Carrington (Draft #14), Kyshawn George (Draft #24), Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans), Saddiq Bey (Atlanta Hawks), Malcolm Brogdon (Portland Trail Blazers)

Washington Wizards: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Seit Jahren ist die Ausrichtung der Franchise eine Hängepartie. Das neue Front Office scheint im Gegensatz zu ihren Vorgängern jedoch eher von der rigorosen Sorte zu sein. In der vergangenen Saison machte Deni Avdija endlich den Sprung, den man sich von ihm bereits vor eins, zwei Jahren erhofft hatte (von 9,2 auf 14,7 PPG). Einen guten Rollenspieler kann man in Washington D.C. aber gerade nicht gebrauchen. Viel praktischer sind da all die hilfreichen Picks, die man im Gegenzug bekam.