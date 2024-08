Anmerkung: Viele der genannten Spieler werden für das nächste Länderspielfenster im November nicht verfügbar sein, da weder die NBA noch die EuroLeague während der Qualifikationsspiele der FIBA den Spielbetrieb unterbricht.

Auf Deutschland werden in gut drei Monaten zwei Duell mit Schweden warten. In einer Gruppe mit den Skandinaviern, Bulgarien und Montenegro haben derzeit alle Teams in zwei Spielen je einen Sieg eingefahren. Die besten drei Teams qualifizieren sich für die EM.

Guards

Justus Hollatz

Team: Anadolu Efes

Alter: 23

Größe: 1,95 Meter

Justus Hollatz wurde kurz vor Olympia aus dem Aufgebot gestrichen. picture alliance/dpa

Bei EM-Bronze und dem WM-Titel war der Point Guard bereits mit dabei, im Vorjahr fielen sogar einige Minuten aufgrund der Verletzung von Franz Wagner ab. Die Aufbauposition war zwar mit Dennis Schröder und Maodo Lo die vergangenen Jahre hervorragend besetzt, doch in der Tiefe fehlt es dem DBB-Team hier traditionell.

Hollatz ist anders als die beiden eher der klassische Pass-First-Guard, er hat nicht die Dynamik oder Shot Creation der beiden alten Hasen. Dennoch spielte Hollatz in der Vorsaison für Anadolu Efes bereits gute Minuten in der EuroLeague und wird auch in der anstehenden Spielzeit Teil der Rotation sein. Der nächste Schritt muss sein, für sich selbst mehr kreieren zu können. Auch der Dreier (zuletzt nur 30 Prozent) darf gerne besser werden.

Malte Delow

Team: Alba Berlin

Alter: 23

Größe: 1,98 Meter

Delow ist dagegen kein Point Guard im eigentlichen Sinn, auch wenn er diese Rolle für Alba Berlin in der Vorsaison häufiger ausfüllte. Vielmehr ist der 23-Jährige ein Ballschlepper, der wenige Fehler macht und sein Team in die offensiven Sets bringt.

Seine Stärken hat Delow eher in der Verteidigung, hier glänzt er als guter Help Defender, der zumeist richtig steht und im Team-Konzept glänzen kann. Dennoch ist Delow eher auf dem Flügel beheimatet, kann mit knapp zwei Metern auf den kleineren Positionen auch durchaus einem Team mehr Länge geben.

Forwards

Tristan da Silva

Team: Orlando Magic

Alter: 23

Größe: 2,08 Meter

Tristan da Silva wurde von den Orlando Magic mit dem 18. Pick ausgewählt. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Im Juli wurde der jüngere Bruder von Olympia-Fahrer Oscar da Silva von den Orlando Magic an Position 18 gezogen und könnte auch als Rookie in der NBA sofort Minuten bei den ambitionierten Magic erhalten. Sein Spiel ist nicht besonders spektakulär, dafür besticht der 23-Jährige mit Vielseitigkeit und einem runden Spiel.

Da Silva ist lang, der Wurf ist solide und dank guter Fundamentals sollte er auch umgehend ein annehmbarer Verteidiger sein. Sollte Niels Giffey (33) bald zurücktreten, wäre da Silva ein logischer Nachrücker im Hinblick auf die EM 2025.

Louis Olinde

Team: Alba Berlin

Alter: 26

Größe: 2,05 Meter

Olinde stand in den vergangenen beiden Sommern jeweils im erweiterten Aufgebot, schaffte den Cut aber jeweils nicht. In Berlin wird Olinde in der kommenden Saison noch einmal mehr Verantwortung übernehmen, ohnehin hat sich der 26-Jährige zu einer festen Stütze bei den Hauptstädtern entwickelt.

Der Forward ist ein wertvoller und flexibler Verteidiger, der seinen Wurf in den vergangenen Jahren enorm verbessert hat und gerade aus der Ecke ein sicherer Schütze ist. Wie auch da Silva sollte Olinde ein sehr zuverlässiger Rollenspieler sein, der im Schatten der Stars immer wieder für Nadelstiche gut sein kann.

Ivan Kharchenkov

Team: FC Bayern München

Alter: 17

Größe: 1,98 Meter

Ivan Kharchenkov sammelte bereits erste Erfahrungen für den FC Bayern. picture alliance / Fotostand

Der frisch gebackene U-18-Europameister durfte bei den Bayern 2023/24 schon häufiger mit reinschnuppern und auch Ex-Bundestrainer Gordon Herbert nominierte den noch 17-Jährigen im Februar bereits für einen Lehrgang.

Kharchenkov hat für den Flügel eine gute Größe, besitzt ein gutes Gefühl für das Spiel und ist das, was man bisweilen einen "Point Forward" nennen kann. Die große Stärke bleibt das eigene Scoring, dennoch ist es erstaunlich, wie gut er im Pick’n’Roll bereits agieren kann und auch die freien Mitspieler einbindet.

Die Quoten sind zwar noch ausbaufähig, doch wenn Kharchenkov nicht selbst kreieren muss, dann trifft er auch die Dreier recht zuversichtlich. Gelingt es ihm, bei den Bayern einen festen Rotationsplatz zu erspielen, dann dürfte auch die Nationalmannschaft nicht mehr weit weg sein.

Bigs

Isaiah Hartenstein

Team: Oklahoma City Thunder

Alter: 26

Größe: 2,13 Meter

Sehen wir den Center noch einmal im Trikot mit dem Adler? Hartenstein war bei der EM 2017 schon einmal mit dabei, danach klappte es aus verschiedenen Gründen nicht. Unter Gordon Herbert war Hartenstein wegen des fehlenden Commitments außen vor, das könnte sich nun ändern.

Der Center hat einen langfristigen, gut dotierten Vertrag in der Tasche und signalisierte bereits für Olympia Interesse. Hartenstein könnte der Ersatz für Daniel Theis sein, falls dieser nicht weitermachen sollte. Der Center ist einer der besten Ringbeschützer der NBA und hat auch offensiv mit Passspiel, kleinen Floatern und etwas Shooting jede Menge Qualitäten, die dem DBB-Team weiterhelfen könnten.

Johann Grünloh

Team: Rasta Vechta

Alter: 19

Größe: 2,10 Meter

Johann Grünloh hat sich bei Rasta Vechta etabliert. IMAGO/Christian Becker

Perspektivisch dürfte auch Grünloh in der Verlosung sein. In seiner ersten BBL-Saison war der Center eine Konstante in Vechta und hat wie auch Hartenstein seine Stärke in der Verteidigung unter dem Ring - und das, obwohl Grünloh noch ein paar Kilos fehlen, um auch gegen die richtigen Kanten bestehen zu können.

Wie auch Kharchenkov steht Grünloh in den Notizbüchern zahlreicher Scouts, auch weil für Grünloh eine klare Rolle erkennbar ist. Solide in der Defense, knochentrockene Blöcke sowie gut aus dem Pick’n’Roll, solch ein Spielertyp ist meist leicht zu integrieren.

Leon Kratzer

Team: Paris Basketball

Alter: 27

Größe: 2,12 Meter

Ähnlich wie David Krämer stand Kratzer für den DBB immer zur Verfügung, um letztendlich doch wieder gestrichen zu werden. Gordon Herbert schwärmte in seinem Buch von der Arbeitseinstellung des Center, der der großen Konkurrenz auf den großen Positionen stets zum Opfer fiel.