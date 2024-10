Risacher, der als Nummer 1 im Draft ausgewählt wurde, hinterließ in seinem ersten Preseason-Spiel für die Atlanta Hawks einen bleibenden Eindruck. In nur 23 Minuten erzielte der 19-jährige Rookie 18 Punkte bei einer Wurfquote von sieben aus neun Versuchen. Die Hawks profitierten enorm von seiner Präsenz auf dem Platz und übertrafen die Pacers um 15 Punkte, während Risacher auf dem Court stand - ein Plus/Minus-Wert, den kein anderer Hawks-Spieler erreichte.

Risacher startete von der Bank, setzte aber direkt ein Zeichen mit einem Euro Step und Finger Roll für seine ersten Punkte. Im weiteren Verlauf traf er zudem drei aus vier Dreier, zeigte Dunks und beeindruckte mit einem "Between the Legs"-Pass. Hier gibt es ein paar Szenen vom jungen Franzosen.

Lob von Trae Young

Auch Hawks-Star Trae Young lobte den Neuzugang in den höchsten Tönen und bedauerte, dass das Spiel nicht in der regulären Saison stattfand. "Das war eine unglaubliche Leistung und ein großartiger Start. Ich wollte, dass er sich frei fühlt und ohne Druck spielt - und genau das hat er getan. Er hat den Ball gut geworfen, liest das Spiel hervorragend, und natürlich wird er noch Fehler machen, aber er wird eine großartige Karriere haben," so Young.