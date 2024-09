Alba Berlin startet ohne klare Zielsetzung in die neue Saison. "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Die Entwicklung in der Saison wird uns zeigen, was am Ende möglich ist. Aber wir haben immer noch Ambitionen und wollen um Titel mitspielen", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Die Berliner starten am Sonntag bei den Veolia Towers Hamburg in die neue Saison.