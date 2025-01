Geschäftsführer Thomas Sulzer ließ in einer Pressemitteilung des Aufsteigers auch seine Überraschung durchblicken: "Dass es überhaupt noch mal so weit gekommen ist, daran haben in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so viele geglaubt", erklärte er. "Doch nun sieht es mehr als danach aus, dass die Halle kommt. Was so lange währt, wird also endlich gut!"