"Durant wurde von den Trade-Gesprächen überrumpelt, aber in der Offseason soll er mit den Suns zusammenarbeiten, damit er bei einem Contender landet", berichtet Shams Charania (ESPN). Dem Insider zufolge sollen vier bis sechs Teams ernsthaftes Interesse an KD haben. Vor der Trade Deadline waren bereits die Golden State Warriors, Miami Heat und Minnesota Timberwolves an dem Forward interessiert, im Sommer dürften noch einige Teams dazu kommen.