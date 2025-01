Buzelis wurde von den Bulls im Sommer an 11. Stelle des Drafts ausgewählt, muss sich in der NBA aber noch zurechtfinden. Bisher steht der Forward im Schnitt knapp 13 Minuten auf dem Feld und erzielt in dieser Zeit 4,9 Punkte. Allerdings kennt er sich mit dem All-Star-Wochenende schon aus, im vergangenen Jahr nahm er als Teil des G-League-Teams am Rising Stars Game teil.