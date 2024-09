Erst im Frühjahr wurde der Dubai BC gegründet, zur neuen Saison geht er bereits an den Start. Zwar nicht in der EuroLeague, wie lange vermutet, dafür aber in der ABA-Liga. Mit dabei sind auch einige bekannte Gesichter.

Lange war es immer wieder gemunkelt worden, in der EuroLeague solle ein neues Team an den Start gehen. Nicht aber aus London, wie ebenfalls schon oft geschrieben wurde, sondern aus Dubai. Auch Gespräche soll es bereits gegeben haben. Der potenziell teilnehmende Klub gründete sich dann in diesem Frühjahr. An Europas Königsklasse wird der Dubai BC allerdings nicht teilnehmen, dafür aber an der ABA-Liga. Der Wüstenklub wird sich also in Zukunft mit den besten Mannschaften vom Balkan messen.

Dafür sollen die bisherigen Teilnehmer und die Liga, die kurzerhand aufgestockt wurde, 2,5 Millionen Euro aus Dubai erhalten. Sogar die Flugkosten für ihre Gegner und die Schiedsrichter will der Verein bezahlen. Der Klub hat sich also klassisch eingekauft in den europäischen Basketball. Die Vereinbarung mit der ABA-Liga gilt zunächst für drei Saisons, mit Sicherheit will der Dubai BC in Zukunft aber noch höher antreten. Sprich: In der EuroLeague oder wenigstens im EuroCup.

Einige Spieler aus der BBL bekannt - Bertans im Anflug

Zunächst geht es aber gegen Teams aus Serbien, Kroatien oder Slowenien: Ein Blick auf Kader und Staff verspricht auch im Kader des Wüstenklubs schon einmal jede Menge Balkan-Flair. Trainer der Mannschaft ist Jurica Golemac, der als Spieler bereits einmal die ABA-Liga gewann. Auch in Deutschland ist er nicht gänzlich unbekannt, in der Saison 2009/10 spielte der Slowene für Alba Berlin.

Auch drei seiner neuen Schützlinge sind aus der BBL bestens bekannt: Der Deutsch-Kroate Leon Radosevic spielte neun Jahre lang in Deutschland - für Alba, Bamberg und die Bayern. Für die Bayern lief auch Nemanja Dangubic auf, ebenso für Roter Stern und Partizan. Klemen Prepelic ist aus Oldenburg bekannt, später spielte er sogar für Real Madrid.