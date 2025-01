Angefangen hat der jüngste Streit durch Howards Äußerungen bei The Gauds Show. Dort sagt der achtmalige All-Star, dass er genervt sei von den ständigen Kommentaren des TNT-Experten zu seiner Person. "Er hat immer etwas zu sagen und ich habe einfach genug davon", sagte der 39-Jährige, der derzeit in Taiwan spielt. "Was ich am meisten gehasst habe, ist, dass er immer dachte, ich würde wie er sein wollen", führte Howard aus.