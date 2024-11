Beim 128:123-Erfolg gegen die Memphis Grizzlies verbuchte James 35 Punkte, 14 Assists sowie zwölf Rebounds in 37 Minuten, es war das 40. 30-Punkte-Triple-Double seiner Karriere, lediglich Oscar Robertson (106), Russell Westbrook (48) und Luka Doncic (46) gelang das häufiger.

Einen anderen Rekord verbesserte LeBron dagegen, nämlich den für den ältesten Spieler für die meisten Triple-Doubles in Serie. Diesen hatte James im November 2019 aufgestellt, als er ebenfalls dreimal in Serie zweistellige Werte bei Punkten, Rebounds und Assists verbuchte. Nach James gelang dies auch Jason Kidd im Alter von damals 34 Jahren für die New Jersey Nets im Jahr 2008.