Elf Spiele sind noch für den letzten Spieltag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch terminiert, hier könnten sich noch einige Dinge im Cup verändern. Fix qualifiziert sind bisher Atlanta im Osten sowie Houston und Golden State im Westen. Bei den Hawks ist schon jetzt klar, dass sie der schlechteste Gruppensieger sein werden, entsprechend müssen sie im Viertelfinale in jedem Fall auswärts antreten.

Es qualifizieren sich alle Gruppensieger sowie der jeweils beste Gruppenzweite aus der Eastern und Western Conference. Die besten beiden Gruppensieger haben dann jeweils Heimrecht im Viertelfinale.

Wichtig könnten auch die Tiebreaker-Regeln werden, hier sind sie noch einmal für den Hinterkopf.

NBA Cup: Die Tiebreaker-Regeln

1. Bilanz

2. Direkter Vergleich in der Gruppenphase

3. Korbdifferenz in der Gruppenphase

4. Erzielte Punkte in der Gruppenphase

5. Bilanz in der Regular Season 2023/24

6. Losentscheid

Tristan da Silva und die Orlando Magic haben gute Chancen aufs Viertelfinale. Wendell Cruz-Imagn Images

NBA Cup: Die Szenarien in den Gruppen

Gruppe A Ost

Rang Team Bilanz Verhältnis 1 Orlando Magic 3-0 +60 2 New York Knicks 3-0 +15 3 Philadelphia 76ers 1-2 -9 4 Brooklyn Nets 1-3 -39 5 Charlotte Hornets 0-3 -27

Hier kommt es am letzten Spieltag zum Showdown zwischen den Knicks und Orlando, die beide noch ungeschlagen sind. Die Magic haben eine Korbdifferenz von +60 und kommen aller Voraussicht nach auch mit einer Niederlage weiter. Dabei darf man mit mindestens 31 Punkten verlieren, so bleibt Orlando auf jeden Fall bester Zweiter in der Eastern Conference.

New York braucht dagegen unbedingt einen Sieg, mit diesem wären sie weiter. Eine Niederlage bedeutet dagegen das sichere Ausscheiden, da Boston schon jetzt das bessere Korbverhältnis hat und am letzten Spieltag nicht mehr im Einsatz ist.

Gruppe B Ost

Rang Team Bilanz Verhältnis 1 Milwaukee Bucks 3-0 +29 2 Detroit Pistons 3-0 +28 3 Miami Heat 2-2 +20 4 Toronto Raptors 0-3 -28 5 Indiana Pacers 0-3 -49

Auch hier gibt es ein direktes Duell um den Gruppensieg zwischen Detroit und Milwaukee. Der Sieger wird dann im Viertelfinale Heimvorteil haben. Der Unterlegene muss auf eine Niederlage der Knicks hoffen und gleichzeitig nicht zu hoch verlieren.

Milwaukee darf maximal mit fünf Punkten verlieren, um vor Boston im Wildcard-Ranking zu bleiben, Detroit sogar nur mit vier. Das alles gilt jedoch nur, wenn die Knicks gegen Orlando verlieren. Setzen sich die Knicks durch, muss Orlando mit mindestens 31 Punkten verlieren, damit noch eine Chance besteht.

Gruppe C Ost

Rang Team Bilanz Verhältnis 1 Atlanta Hawks 3-1 +15 2 Boston Celtics 3-1 +23 3 Chicago Bulls 2-2 +6 4 Cleveland Cavaliers 1-2 -1 5 Washington Wizards 0-3 -43

Hier steht Atlanta als Gruppensieger fest, da sie den direkten Vergleich mit Boston in der Tasche haben. Die Celtics sind spielfrei und müssen nun auf die richtigen Ergebnisse in den anderen Gruppen hoffen.

Der Best Case wäre ein Sieg von Orlando gegen New York, weil dann in der Partie zwischen Detroit und Milwaukee eine Differenz von sechs Zählern zum sicheren Weiterkommen reichen würde. Ein sehr deutlicher Sieg der Knicks (mindestens 37 Punkte) würde Boston auch in eine gute Position fürs Viertelfinale bringen.

Gruppe A West

Rang Team Bilanz Verhältnis 1 Houston Rockets 3-0 +49 2 Portland Trail Blazers 2-1 -5 3 Minnesota Timberwolves 2-2 -13 4 L.A. Clippers 1-2 -6 5 Sacramento Kings 0-3 -25

Houston steht als Gruppensieger bereits fest, aller Voraussicht nach werden die Rockets auch mit einer Niederlage im Viertelfinale Heimvorteil haben (der Vorsprung auf den drittbesten Gruppensieger im Westen beträgt 30 Punkte …).

Der beste Gruppenzweite wird zwischen Portland und den Clippers ausgespielt, allerdings haben beide eine negative Korbdifferenz. Die Clippers haben nur theoretische Chancen, während Portland mit einem Sieg noch auf 3-1 kommen kann. Allerdings braucht es einen hohen Sieg, da in Gruppe B mit großer Sicherheit ebenfalls zwei Teams bei 3-1 stehen werden.

LeBron James ist als Titelverteidiger mit den Lakers bereits ausgeschieden. Kirby Lee-Imagn Images

Gruppe B West

Rang Team Bilanz Verhältnis 1 San Antonio Spurs 2-1 +14 2 Oklahoma City Thunder 2-1 +18 3 Phoenix Suns 2-1 +19 4 Los Angeles Lakers 2-2 -24 5 Utah Jazz 0-3 -27

Die Chaosgruppe. Die Lakers und Utah sind raus, San Antonio, OKC und Phoenix stehen dagegen alle bei 2-1. Hier die Szenarien:

OKC und Phoenix gewinnen: OKC gewinnt die Gruppe, Phoenix wird Zweiter.

OKC und San Antonio gewinnen: San Antonio gewinnt die Gruppe, OKC wird Zweiter.

Utah und Phoenix gewinnen: Phoenix gewinnt die Gruppe, San Antonio wird Zweiter.

Utah und San Antonio gewinnen: San Antonio gewinnt die Gruppe, OKC wird Zweiter.

Ob der Gruppenzweite weiterkommt, hängt vor allem von Dallas in Gruppe C ab. Diese haben eine um 20 Punkte bessere Korbdifferenz als alle Anwärter aus Gruppe B, mit einem Sieg gegen Memphis wird Dallas schwer zu verdrängen sein.

Gruppe C West

Rang Team Bilanz Verhältnis 1 Golden State Warriors 3-0 +12 2 Dallas Mavericks 2-1 +41 3 Denver Nuggets 2-1 +2 4 Memphis Grizzlies 1-2 -6 5 New Orleans Pelicans 1-3 -49

Die Warriors sind hier bereits Gruppensieger, dazu hat Dallas sein Schicksal in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen Memphis sollte zum Weiterkommen reichen, es sei denn, in Gruppe B gewinnt ein Team sehr hoch (mindestens mit 20).