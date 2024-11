Zwar stand der gestrige Abend in Toronto ganz unter dem Motto der Trikotzeremonie von Franchise-Legende Vince Carter, eine Aussage von Rapper Drake ließ die Öffentlichkeit jedoch aufhorchen.

Drake sprach sich jedoch vehement gegen diese Idee aus. "Wenn jemals ein DeRozan-Banner aufgehängt wird, gehe ich da selbst hoch und ziehe es wieder runter", machte er klar. Später nannte er DeRozan zudem albern. Hintergrund der Fehde ist der Auftritt des Spielers im Musikvideo von Kendrick Lamars Lied "Not Like Us" - einem Disstrack gegen Drake.