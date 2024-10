Vieles erinnerte an die Western Conference Finals aus dem Vorjahr beim Spiel zwischen den Timberwolves und den Mavs, dass die Texaner siegreich bestritten. Vor wenigen Monaten hatte Luka Doncic dort einen Gamewinner in Spiel 2 versenkt, dabei ließ er Rudy Gobert mit einem Stepback-Dreier verdammt alt aussehen.

Wie sich die Ereignisse doch wiederholen. Kurz vor Halloween zitterte vermutlich Nickeil Alexander-Walker, als Doncic gegen den Verteidigungsspezialisten isolierte, auch wenn es der Kanadier gut machte. Gut war in diesem Fall nicht gut genug, mit ablaufender Wurfuhr erhöhte der Superstar der Mavs bei noch einer Minute auf der Uhr auf acht Zähler Differenz - die Vorentscheidung.

Doncic ließ danach seinen Emotionen freien Lauf, wie schon in den Playoffs schrie er in Richtung der Zuschauer, die ihm mal wieder zahlreiche Nettigkeiten entgegengeworfen hatten. Am Ende hatte aber Doncic mal wieder das letzte Wort - auch an einem Abend, an dem eigentlich nicht so viel für ihn laufen wollte.

Luka Doncic: Die einfachen Würfe fallen nicht

In 40 Minuten erzielte der 25-Jährige zwar 24 Punkte (10/27 FG), traf aber nur eben jenen Dreier in der Schlussphase nach zuvor sieben Fahrkarten am Stück. "Ich weiß nicht, warum in den getroffen habe, aber meine normalen Würfe nicht", rätselte Doncic. "Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe". Als Erklärung nannte der Slowene den Rost, den er noch abschütteln wolle.

"Ich habe in der Preseason überhaupt nicht gespielt und brauche noch ein bisschen. Wir haben aber gewonnen und das ist alles, was zählt." Für Dallas ist das ein gutes Zeichen. Wie schon in den Playoffs braucht es nicht Abend für Abend MVP-Dinge vom Guard, in Minnesota holten zuvor Kyrie Irving (35 Punkte), P.J. Washington (13) oder auch Backup-Center Dereck Lively II (4 Offensiv-Rebounds) die Kohlen aus dem Feuer.

Auch ein eher unauffälliges Spiel von Klay Thompson (7, 2/7 FG) wurde Dallas nicht zum Verhängnis, stattdessen erzielte eben Irving 25 Zähler nach der Pause. Dass am Ende dennoch Doncic den Ball in den Händen hielt, war für Kyrie selbstverständlich. "Wir haben erwartet, dass er trifft. Das sind die Würfe, die er nimmt, vor allem am Ende."

Luka Doncic verletzte sich im zweiten Viertel am Knie. Brad Rempel-Imagn Images

Luka Doncic: Kleiner Schockmoment im zweiten Viertel

Dabei war gar nicht klar, ob Doncic die Partie beenden könnte. Im zweiten Viertel bekam der Spielmacher einen Schlag in die Kniekehle ab und humpelte eine Weile, einen Rhythmus fand er so nicht. "Das war ein kleiner Schock, weil es so viele Verletzungen gibt und es hat sich wirklich nicht gut angefühlt", gab Doncic zu.

Am Ende stand jedoch ein weiterer Sieg, die Mavs stehen nun bereits bei 3-1 und haben die Chance, den Saisonstart zu veredeln. In neun Tagen stehen fünf Heimspiele auf dem Programm, es sind Houston, Orlando, Indiana, Chicago und Phoenix zu Gast. Machbare Aufgaben für eine Mannschaft, die vor allem offensiv noch jede Menge Luft nach oben hat (derzeit Zehnter im Offensiv-Rating), wenn Doncic endgültig in Top-Form ist.