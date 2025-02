Nach dem Spiel sprach er offen über seine Schwierigkeiten: "Es wird ein bisschen Zeit brauchen. Ich war einfach noch eingerostet, vor allem mit meinen vier oder fünf Ballverlusten am Anfang. Das darf nicht passieren."

Doncic, der nach einer Verletzung an Weihnachten erst vor Kurzem sein Comeback feierte, betonte, dass er noch nie zuvor so lange ohne Basketball war. Das Fehlen des Rhythmus ist ihm deutlich anzumerken. In seinen ersten drei Spielen für die Lakers nach der Verletzungspause legt er durchschnittlich 14,7 Punkte, 6,7 Rebounds und 5,3 Assists auf - ungewohnt niedrige Zahlen für den Superstar.