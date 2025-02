Luka Doncic wurde am Dienstag in Los Angeles vorgestellt.

Lakers-GM Rob Pelinka sprach von einem "seismischen" Event in der Geschichte der NBA. „Wir haben hier einen 25-jährigen globalen Superstar, der nun für das bekannteste und einflussreichste Basketballteam der Welt spielt, schwärmte Pelinka, der auch noch einmal Mavericks-GM Nico Harrison für die geheimen Verhandlungen dankte.

Doncic selbst wollte zum Trade nicht viel sagen und hielt sich knapp. "Sie haben eine Entscheidung getroffen, die ich nicht verstehe", führte der 25-Jährige aus. Dabei widersprach Doncic Gerüchten, dass er keinen neuen Vertrag in Dallas unterschrieben hätte. So etwas hatte Harrison bei seiner PK am Sonntag vor dem Spiel in Cleveland angedeutet.

Der Slowene verwies dies ins Reich der Fabeln. "Ich dachte, dass ich in Dallas meine komplette Karriere verbringen würde, weil Loyalität für mich sehr wichtig ist." Stattdessen wurde der Superstar ohne Vorwarnung im Schlaf getradet. "Ich habe geschlafen und musste erstmal mein Smartphone checken, ob nicht der 1. April ist", sagte Doncic weiter und gab an, dass die vergangenen 48 Stunden für ihn sehr hart gewesen seien.

Doncic freut sich auf Zusammenspiel mit LeBron

Dennoch sei es ein Traum, nun an der Seite von LeBron James zu spielen, den Doncic in der Vergangenheit stets als sein Idol genannt hatte. "Ich habe immer zu ihm aufgeschaut. Es gibt so viele Dinge, die ich von ihm lernen kann. Das ist ein tolles Gefühl."