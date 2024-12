Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Ende, als Real mit 86:72 führte und Ibaka sowie Osetkowski an der Freiwurflinie sich beim Kampf um die bessere Position für den Rebound behakten.

Osetkowski zog dabei fleißig am Ex-Bayern-Spieler, der den deutschen Nationalspieler am Nacken packte und in Richtung der Fotografen schob, wo Osetkowski zu Boden ging. Real-Star Mario Hezonja war schnell zur Stelle, um Ibaka zu stoppen.