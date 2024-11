"Ich habe schon seit dem Sommer damit zu kämpfen und mein Ziel ist es, jedes Spiel auf dem Parkett zu stehen. Ich bin leider direkt auf der Stelle gelandet, die mir weh tut", sagte Davis nach der dritten Niederlage in vier Spielen.

Wie ESPN berichtet, ist noch nicht klar, ob Davis gegen die Grizzlies in der Nacht auf Mittwoch fehlen wird, ein Einsatz würde sich demnach kurzfristig entscheiden.

Die Verletzung zog er sich zu, als er kurz vor Spielende einen Pass von LeBron James fing und dann unglücklich mit dem linken Fuß aufkam. Anschließend verzog er sofort schmerzverzerrt das Gesicht und fasste sich an die verletzte Stelle. Nach kurzer Behandlungspause konnte er das Spiel fortsetzen, war augenscheinlich aber nicht bei einhundert Prozent.

NBA: Davis führt die Liga in Scoring an

LeBron James wollte sich auf Nachfrage der Reporter nicht zum Gesundheitszustand seines Teamkollegen äußern. "Ich mache da nicht mit. Wir orientieren uns daran, was AD sagt und wie er sich fühlt. Es braucht aber keinen Raketenwissenschaftler, um zu erkennen, wie wichtig er für unser Spiel ist", sagte LBJ in der Kabine.

Davis ist seit dem Saisonstart der wichtigste Spieler der Lakers. Er führt die Liga in Sachen Scoring an (32,6 Punkte pro Spiel), schnappt sich im Schnitt 11,7 Rebounds und präsentiert sich seit Wochen in MVP-Form.