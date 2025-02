Eigentlich wollte Jaren Barajas nur das NBA All-Star Game als Zuschauer genießen. Erst am Vortag hatte sein Vater ihn mit Tickets für das Event überrascht. Doch dann kam alles anders: Durch einen glücklichen Zufall wurde der 18-Jährige ausgewählt, um in einem 3-Point-Contest gegen keinen Geringeren als Milwaukee Bucks-Star Damian Lillard anzutreten.

Barajas: "Das bedeutet mir die Welt"

Barajas, der nur noch selten in seiner Freizeit Basketball spielt, konnte sein Glück kaum fassen. Sein Vater, der das Spiel zum ersten Mal live im Chase Center verfolgte, war überwältigt: "Ich bin so stolz auf ihn. Dass wir überhaupt hier sind, war schon Wahnsinn - und dann das!"

NBA spendet für wohltätige Zwecke

Neben dem Preisgeld für Barajas kündigte die NBA eine Spende von insgesamt 100.000 Dollar an: 50.000 Dollar fließen in Damian Lillards neu gegründeten Scholarship Fund für Schulen in der East Bay, die andere Hälfte geht an die Boys & Girls Clubs von Oakland und San Francisco.