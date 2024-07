Allzu lange dauerte es nicht, bis absehbar war, in welche Richtung es im dritten Olympia-Test gehen würde. Spätestens beim vierten Dreier, den Andreas Obst nach rund sieben Minuten fast komplett offen nehmen und treffen durfte, wusste jeder: Hoch würden die Niederlande dieses Spiel nicht gewinnen. Es stand 23:6 für das DBB-Team, das am Ende mit geschmeidigen 45 Punkten Unterschied den Sieg einfuhr.

Die Gäste waren kein echter Gradmesser - das war auch nicht zu erwarten gewesen, im Sommer-Programm vor dem Highlight in Frankreich war Oranje von Anfang an der "kleinste" Gegner. Es fiel dennoch auf, wie souverän der Weltmeister in Hamburg auftrat, der erstmals (mit Ausnahme von Johannes Thiemann) seinen kompletten Kader zur Verfügung hatte.

"Das war gut. Wir waren sehr konzentriert und deswegen hat’s am Ende Spaß gemacht", analysierte Johannes Voigtmann bei MagentaSport gewohnt ausgelassen. Man konnte ihm nur beipflichten; die deutsche Mannschaft deutete in diesem Spiel zumindest an, warum sie zwei magische Sommer in Folge hatte - und warum auch ein dritter am Stück vorstellbar ist.

DBB bei Olympia: Favoriten sind andere

Vorweg: Die Favoriten bei Olympia sind andere, namentlich (vor allem) die USA, Kanada, Serbien oder Frankreich. All diese Teams verloren über die letzten zwei Jahre mindestens einmal gegen Deutschland, die USA und Serbien 2023 in Halbfinale respektive Finale - all diese Teams sehen nun aber anders aus, haben andere Star-Kaliber in ihren Reihen stehen.

Serbien hat Nikola Jokic dabei, Frankreich hat Victor Wembanyama, Kanada Jamal Murray. Unter anderem. Die USA wiederum haben ihre Avengers versammelt. Trotz allem "Aufholen" des Welt-Basketballs wäre es ein massiver Schock, wenn diese Truppe nicht am Ende Gold holen würde, und das relativ deutlich.

Deutschland ist aber mit in der Verlosung - nicht zuletzt wegen einer Qualität, welche gerade die USA in dieser Form nie haben wird, wo der Kader bei jedem Event komplett unterschiedlich aussieht. Das DBB-Team hat Kontinuität, Automatismen, die über Jahre, teilweise Jahrzehnte gereift sind und die eine Ansammlung vieler guter Einzelspieler zu einem weitaus besseren großen Ganzen machen können.

DBB bei Olympia: Kontinuität als größter Trumpf

Der Olympia-Kader ist fast identisch mit dem WM-Kader - getauscht wurden nur Oscar da Silva und Nick Weiler-Babb (der 2022 bei der EM dabei war) für David Krämer und Justus Hollatz, die restlichen 10 blieben gleich, die Minuten- und Rollenverteilung dürfte ähnlich sein. Deutschland kennt sich, hat Kreativität, Shooting, Speed, Länge und Defense, kann unterschiedliche Lineups auf den Court schicken, Gegner übers ganze Feld pressen und unter Druck Lösungen finden.

Druck gab es am Samstag nicht; dafür aber viele Highlights, etwa wenn schnelles Passing im Halfcourt die Niederländer in Rotation brachte und in offenen Würfen resultierte, wenn in Transition schnell geschaltet wurde, wenn Dennis Schröder und Daniel Theis ihr patentiertes Pick’n’Roll-Game zelebrierten.

"Es war ein gutes Spiel, aber wir müssen noch besser werden", sagte Schröder, was wiederum stimmte. Luft nach oben ist noch reichlich vorhanden, was zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung allerdings auch niemanden verwundern sollte.

Franz Wagner und die Suche nach dem Wurf

Es ist wohl zu vernachlässigen, dass zwischen der Bank und den Startern am Samstag zum Teil ein gewisser Kontrast zu erkennen war - die Bank-Rotation hat sich ja tatsächlich ein wenig verändert, war bisher in keinem Testspiel "gleich", zudem fehlte in Thiemann noch einer der zentralen Protagonisten der Reserve. Grund zur Sorge gibt es hier nicht, nach wie vor ist der gesamte Kader hochwertig besetzt.

Franz Wagner steckt in einem Shooting Slump. IMAGO/Lobeca

Ein größeres Thema ist der Wurf von Franz Wagner, der von den Gästen zum Teil weit offen gelassen wurde, dies aber nicht bestrafen konnte und gefühlt auch nicht wollte - seine fünf Dreierversuche kamen alle recht zögerlich und gingen daneben. Mehr als einmal ließ er danach die Schultern ein wenig hängen; nicht verwunderlich, denn das Thema ist für ihn nicht ganz neu.

Eigentlich immer als solider bis guter Schütze bekannt, verließ Wagner der Touch über die abgelaufene NBA-Saison: Nach 36% im Vorjahr traf er 23/24 nur 28% seiner Dreier, gar nur 19% nach der All-Star-Pause im Februar. Es war ein ausgedehnter Slump, der von außen schwer zu ergründen ist.

Wagner sagte kürzlich, er arbeite "schon den ganzen Sommer" am Wurf, bisher aber ohne positive Resultate (beim vorigen Test gegen Frankreich traf er 0/2). Die Mechanik sieht etwas anders aus als über die letzten Jahre, aber nicht besser, eher langsamer, abgehackter. Als wäre "Reparatur" der Wurfbewegung noch nicht abgeschlossen.

Franz Wagner: Alles andere passt

Es ist ein Mysterium - vielleicht das größte, auch im Hinblick auf seine weitere Karriere, in der ansonsten alles für die Star-Trajektorie spricht. Der neue Vertrag, der ihm ab 2025 über fünf Jahre mindestens 224 Millionen Dollar einbringen wird. Aber auch die Leistungen. Wagners Spiel wächst in allen Bereichen, wenn man die eine Baustelle Sprungwurf einmal ausklammert.

Sein Drive ist eine absolute Waffe - vergangene Saison erzielten nur elf Spieler ligaweit mehr Field Goals aus Drives heraus als Wagner, mehr als die Hälfte davon mit schwächerer Wurfquote. Kaum ein Spieler ligaweit ist bei der Größe so agil und wendig. Sein Passspiel wird ebenfalls immer besser, wie sich auch in den Playoffs gegen die Cavaliers zeigte, deutlich mehr allerdings in den Heimspielen.

Eigentlich wirkt alles bereit dafür, dass Wagner auch beim DBB-Team immer mehr zum Fixstern wird. Den Niederländern fiel nicht viel ein, sobald Wagner einmal Fahrt aufnehmen konnte - so wird es zum Teil auch den Olympia-Gegnern gehen. Allerdings werden diese auch zunehmend absinken und Lanes wegnehmen, wenn sich der Wurf nicht bald stabilisiert.

DBB: Wie viel Platz liegt zwischen Floor und Ceiling?

Letzten Endes ist das der Eindruck, den das DBB-Team aktuell hinterlässt: Der Floor ist hoch, höher als je zuvor in der deutschen Basketballgeschichte. Weil die Qualität in der Breite enorm ist, weil sich die Spieler so gut kennen, weil das Team weiß, wie es gemeinsam gewinnen kann, und weil es gemeinsam bereits Medaillen gewonnen hat.

Im Kader des DBB stehen zehn Spieler von der WM. picture alliance/dpa

Die Konkurrenz allerdings wird besser sein als in den beiden Vorjahren. Entsprechend wird auch wieder eine Steigerung von Nöten sein. Und wie hoch diese ausfallen kann, wie hoch das Ceiling des Teams ist, wird ziemlich direkt mit den Leistungen des jüngsten Spielers im Kader zusammenhängen.

Weil er neben FIBA-Legende Schröder derjenige ist, der für das "Besondere" steht, das es gegen hochkarätiger besetzte Teams zweifelsohne brauchen wird. Weil er ein Matchup-Albtraum sein kann, auch gegen gestandene NBA-Verteidiger, auf die das Team häufiger treffen wird als im vergangenen Jahr.