43 Punkte für David Krämer, 34 sowie elf verwandelte Dreier für Andi Obst. Es war der Tag der deutschen Schützen, allerdings spielte der einer für Deutschland, der andere war wenig später in der EuroLeague für den FC Bayern im Einsatz.

In der Theorie besteht zumindest die Chance, dass Andi Obst noch zur Nationalmannschaft reist, der Bayern-Guard schob dem aber nach der Gala gegen den FC Barcelona einen Riegel vor. "Das habe ich nicht auf dem Schirm und das war auch nicht so kommuniziert", sagte Obst und gab an, dass er nun erst einmal zwei Tage Pause machen wolle.