NBA: Gibt es ein 70-Siege-Team?

Zwei Teams sind zumindest rechnerisch noch in der Lage, das dritte Team der NBA-Geschichte mit 70+ Siegen zu werden. OKC und Cleveland stehen jeweils bei 44-10, könnten sich über ihre letzten 28 Spiele also noch zwei Niederlagen leisten und diese Marke erreichen. Vielleicht steigt die Chance, wenn sie sich gegenseitig bis zum Saisonende um die beste Bilanz der NBA und damit Heimvorteil in den Finals pushen.

Sonderlich groß ist sie aber nicht. Cleveland hat den viertschwersten Restspielplan der Eastern Conference vor sich, mit noch ausstehenden Spielen gegen Boston, New York (3x), Memphis, die Clippers und Pacers (je 2x).

Ihre wacklige Phase aus der Zeit ohne Evan Mobley haben die Cavs zwar wieder hinter sich, angesichts ihres Vorsprungs im Osten ist aber damit zu rechnen, dass sie in den letzten Saisonwochen eher die Gesundheit ihrer Stars als die maximale Anzahl an Siegen priorisieren werden und noch etwas mehr Spiele verlieren.

Das Programm der Thunder hält ebenfalls noch einige große Herausforderungen parat. Etwas größer wirkt die Chance bei ihnen aber, aufgrund der Tiefe und der Tatsache, dass sie bisher das bessere Team waren - ihr Net-Rating über die Saison liegt laut nba.com/stats bei 12,8, was nach den 95/96er Bulls der zweitbeste Wert der NBA-Geschichte wäre (Cleveland steht bei 10,4).

Gleichzeitig muss OKC bis zu den Playoffs noch einiges austarieren, gerade im (offensiven) Zusammenspiel von Isaiah Hartenstein und Chet Holmgren, die bisher erst drei gemeinsame Spiele absolvieren konnten. Ihnen wird der First Seed im Westen nicht mehr zu nehmen sein, weshalb sie im Saisonendspurt gegebenenfalls den Fuß vom Gas nehmen könnten.

Wahrscheinlich bleiben die 96er Bulls und die 16er Warriors allein im 70er-Klub. Der Point-Differential-Rekord könnte von den Thunder vielleicht aber tatsächlich geknackt werden.

NBA Draft 2025: Ist das Tank-Race schon entschieden?

So weit zur Spitze der Liga. Was die hinteren Ränge angeht … sind die Entwicklungen der letzten Wochen interessant. Portland fing Mitte Januar auf einmal Feuer, steht nun bei 23 Siegen und ist damit nicht mehr in der Verlosung für eine Flop-3-Bilanz. Die Nets haben vor der Pause drei Spiele am Stück gewonnen, nun 20 Siege und damit vielleicht auch schon "zu viele".

Die mieseste Bilanz wird Washington haben, wenn kein Wunder mehr geschieht (aktuell 9-45). Die drei Teams vor ihnen mit jeweils 13 Siegen (NOP, UTA, CHA) sind wohl auch schon mehr oder weniger in Stein gemeißelt, auch wenn die Jazz zuletzt konkurrenzfähig waren und Siege unter anderem gegen die Lakers und Warriors einfuhren. Die Raptors (17) stehen dazwischen, ihr Neuzugang Brandon Ingram wird in dieser Spielzeit womöglich gar nicht mehr eingreifen.

Wahrscheinlich sind die unteren fünf Teams bereits sicher. Fraglich ist eigentlich nur noch, welches Team die drittschlechteste Bilanz "schafft" und sich damit eine 52-prozentige-Chance auf einen Top-4-Pick sichert. Und wem die Lottery dann hilft - die besten Odds garantieren ja nichts, erst im Vorjahr sprang Atlanta ja mit einer bloß dreiprozentigen Chance hoch zum Nr.1-Pick.

NBA: Kriegt Philadelphia noch die Kurve?

Auch die Sixers könnten im Tank-Race noch eine Rolle spielen - genau wie Brooklyn stehen sie bei 20 Siegen, genau wie Washington und Utah haben sie vor der All-Star-Pause nur drei der letzten zehn Spiele gewonnen. Der Unterschied zu den anderen Teams ist natürlich, dass Philly eigentlich nichts mit alldem zu tun haben wollte.

Eigentlich sah sich Philly als Contender, als Herausforderer der Celtics. Dann ging nahezu alles schief - Joel Embiid steht mittlerweile bei 17 Spielen, von denen aber auch bloß acht gewonnen wurden. Paul George spielt im ersten Jahr seines üppigen Vertrags den schlechtesten Basketball seit seinem Rookie-Jahr. Jede Art von kurz aufkommendem Momentum wird seit Saisonbeginn schnell wieder im Keim erstickt.

Embiid, Maxey und die 76ers kämpfen um einen Play-In-Platz. Bill Streicher-Imagn Images

Kürzlich hieß es sogar, dass Embiid womöglich noch einmal am linken Knie operiert werden muss. Vor der Trade Deadline entledigte sich Philly einiger Veteranen und ihrer Gehälter - gut möglich, dass das Team selbst nicht mehr davon ausgeht, dass diese Spielzeit noch irgendwie zu retten sein wird.

Vielleicht unternehmen sie den Versuch auch gar nicht. Philadelphia hat einen lediglich Top-6-geschützten Erstrundenpick 2025 - landen sie außerhalb dieser Region, geht der Pick an Oklahoma City. Auf der anderen Seite trennen sie bloß zwei Siege von den Play-In-Rängen, und keins der Play-In-Teams im Osten sieht momentan gut aus (ORL, ATL, MIA, CHI).

Das Tor zu den Playoffs ist also keineswegs zu. Dass die Sixers eine tatsächlich gefährliche Rolle spielen werden, scheint aber nahezu ausgeschlossen. Es wird spannend zu sehen, wie die Sixers diese Phase der Saison angehen werden.

NBA Playoffs 2025: Welche West-Teams scheitern am Cut?

Im Osten fällt es derzeit mit nur sechs Teams mit positiver Bilanz schwer, würdige Kandidaten für das Play-In zu finden. Im Westen hingegen gibt es zehn dieser Teams, und mindestens elf wollen unbedingt in die Playoffs - zum Teil verstärkten sie sich zur Deadline noch einmal massiv oder versuchten das zumindest.

Platz ist aber eben nur für acht Teams, und mindestens die ersten drei (OKC, MEM, DEN) werden ihre Qualifikation auf keinen Fall hergeben. Bedeutet: Von den Teams HOU, LAL, LAC, MIN, DAL, SAC, GSW und PHX werden drei die Postseason verpassen. Vielleicht sogar vier, sollten wider Erwarten die Spurs (23-29) noch einen massiven Sprung schaffen.

Viel spricht dafür, dass die Suns eins dieser Teams sein werden: Die schlechteste Bilanz (26-28), die neben Houston schlechteste Form vor der All-Star-Pause (3-7), die miesen Vibes (Kevin Durant ist wohl sauer, dass Phoenix ihn traden wollte), der schwerste Restspielplan aller Teams … gut möglich, dass die KD-Booker-Ära ihren Höhepunkt schon 2023 mit dem Auftritt in den Conference Semifinals erreicht hat und im Sommer endet. Ein Desaster, allerdings mit Ansage.

Booker und Durant stehen unter großem Druck. Allan Henry-Imagn Images

Und sonst? Die Kings haben sich vor der Deadline verändert und den zweitschwersten Restspielplan im Westen - für sie könnte es eng werden. Ihre Bilanz (28-27) ist zwar identisch mit der der Warriors, diese haben aber den zweitleichtesten Restspielplan und wirkten mit Jimmy Butler bisher wie ein anderes, gefährlicheres Team.

Minnesota war zuletzt recht dominant unterwegs, die Lakers erlebten vor der Niederlage gegen Utah ihre beste Phase der Saison, haben aber bekanntlich nun ein neues Team und ein happiges Restprogramm. Die Clippers wirken vor allem aufgrund ihrer Defense grundsolide. Die Rockets schwächelten zuletzt und sind im gesamten Kandidatenkreis das am wenigsten erprobte Team, haben mit 34 Siegen aber auch schon ein gewisses Polster.

Ein Fragezeichen steht dann noch hinter den Mavs (30-26). Nicht in Bestbesetzung zwar, aber es wird dauern, bis sie diese Bestbesetzung aufbieten können; beide Center fallen lange aus, Dereck Lively II vielleicht sogar bis Saisonende. Anthony Davis wird noch mehrere Wochen fehlen. Es fehlt an spielbaren Bigs, obwohl das die Stärke dieser neuen Mavs sein sollte.

Es fehlt auch an Creation, was über die letzten Wochen die Abhängigkeit von Kyrie Irving in gefährliche Sphären trieb. Im Februar stand Kyrie bisher 41,4 Minuten pro Spiel auf dem Court, dabei plagt er sich bereits mit Schmerzen an der Schulter und einer Bandscheibenvorwölbung herum. Es besteht zumindest eine gewisse Gefahr, den bald 33-Jährigen zu verheizen.

Bisher hat sich Dallas sehr gut verkauft, das sei dazu gesagt. Angesichts der Konkurrenz und der Ausfälle besteht trotzdem die Chance, dass Jahr 1 der neuen "Win Now"-Ära ohne Playoff-Teilnahme endet.

Welcher Trade hat den größten Einfluss auf die Playoffs?

Die wilde Deadline hat insbesondere im Westen eine Menge durcheinandergewirbelt. Beteiligt waren indes vor allem Teams, die bisher unzufrieden und nicht direkt Contender waren (oder Dallas), während die echten Top-Teams fast alle die Füße stillhielten. Die Ausnahme war Cleveland, das sich mit De’Andre Hunter womöglich sein finales Puzzlestück angelte.

Bisher hat Hunter erst zwei Spiele absolviert, folgendes aber schon angedeutet: Er ist ein weiterer fähiger Shooter für ein ohnehin wurf-wütiges Cavs-Team, und er ist körperlich ein besseres Match für große Forwards wie beispielsweise Jayson Tatum, auf die Cleveland in den Playoffs früher oder später treffen könnte.

Ein elitärer Verteidiger ist Hunter nicht, eine bessere Option als beispielsweise sein Vorgänger Caris LeVert oder der kleinere Isaac Okoro ist er aber wohl schon, zumal Cleveland ihn mit seinen zwei exzellenten Bigs gut absichern kann. Hunter könnte bei den Cavs Playoff-Spiele closen und gibt ihnen eine Vielseitigkeit, die bis dahin so noch nicht vorlag.

Und sonst? Draymond Green zufolge werden die Warriors mit Jimmy Butler Meister, aber … mal sehen. Erst einmal müssen sie die Playoffs erreichen. Die Lakers sind langfristig mit Doncic gefährlicher als vorher, in dieser Spielzeit fehlt ihnen aber defensiv wohl zu viel. Die Mavericks sind gut, müssten es aber auch erst einmal in die Postseason schaffen und hätten dann wohl, genau wie Golden State, in keiner Serie den Heimvorteil.

Gut möglich, dass die größte Herausforderung für OKC im Westen ein Team ist, das zur Deadline überhaupt nichts machte; die Nuggets haben zuletzt acht Spiele am Stück gewonnen, sind Dritter im Westen und wittern wieder Morgenluft. Was natürlich nicht bedeutet, dass ein kleinerer Trade für Denver keine gute Idee hätte sein können.

NBA: Wer wird MVP?

Es wird auf ein Rennen zwischen zwei Spielern hinauslaufen, zumindest so viel zeichnet sich ab. Auf der einen Seite steht der beste Spieler der Welt, der bereits dreimal MVP wurde und aktuell seine wohl beste Saison spielt, in der er Top-4-Werte ligaweit bei Punkten, Rebounds und Assists auflegt und im Vorbeigehen auf einmal einer der besten Dreierschützen der Liga geworden ist.

Auf der anderen Seite steht der beste Spieler des besten Teams, der noch keinen MVP-Award gewonnen hat und bei seinem Team ebenfalls einen riesigen Fußabdruck hinterlässt; OKC ist um 14,7 Punkte pro 100 Ballbesitzen besser, wenn Shai Gilgeous-Alexander auf dem Court steht. Nikola Jokicliegt in dieser Hinsicht bei 23,9, unfassbar sind definitiv beide Werte.

Die MVP-Favoriten sind Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Verdiente MVPs wären ebenfalls beide. Jokic und SGA teilen die Spitzenposition bei fast allen Advanced Stats untereinander auf, beide Stars liefern Tag für Tag überragende Leistungen und bestechen mit ihrer Konstanz. Über die letzten Wochen indes schien Shai langsam die Kontrolle zu übernehmen, nicht zuletzt durch drei 50-Punkte-Spiele innerhalb von zwei Wochen.