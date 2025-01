Butler, der vor zwei Wochen klar gemacht hatte, dass er sich eine Veränderung wünscht und von der Franchise einen Trade anstrebt, scheint immer noch in einer Schwebephase zu sein. "Wenn ich hier bin, gehe ich raus und spiele", fügte er hinzu, was seine Verpflichtung zum Team trotz der anhaltenden Spekulationen über seine Zukunft unterstrich. Butler beendete das Spiel mit 18 Punkten, drei Rebounds und zwei Assists bei einer Trefferquote von 7 aus 15.

"Kein Beef mit meinen Teamkollegen" - Butler zeigt sich versöhnlich

Trotz der wiederholten Fragen über mögliche Spannungen mit seinen Mitspielern stellte Butler klar, dass es keinerlei Konflikte innerhalb des Teams gibt. "Es fühlte sich gut an, wieder mit den Jungs auf dem Feld zu stehen", sagte er. "Ich habe kein Problem mit diesen Jungs, das war nie so und wird es nie sein. Mein Beef ist nicht mit ihnen."

Turbulente Zeit für Butler

Butlers Sperre war eine Folge mehrerer Vorfälle, die als "dem Team schädlich" bezeichnet wurden, was die Fragen um seine zukünftige Rolle in Miami weiter anheizte. Zwei Wochen nach der Sperre gibt es immer noch keine Bestätigung für einen Trade, was darauf hindeutet, dass sich an seiner Situation zunächst wenig ändern könnte. Dennoch hat er weiterhin einen klaren Fokus und betont, dass er sich auch unter den gegebenen Umständen weiterhin voll und ganz auf das Team konzentrieren wird.