Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben ohne Fehl und Tadel und fuhren gegen den französischen Vertreter SIG Strasbourg den dritten deutlichen Sieg in der Preseason ein (94:60). Vor rund 200 Vereinsmitgliedern in der Halle war Joel Scott mit 24 Punkten und 7 Rebounds erneut der beste Scorer des Teams des neuen alten Head Coaches John Patrick.

BBL-Testspiele: Löwen Braunschweig siegen auf China-Tour

Am anderen Ende der Welt fuhren derweil die Löwen Braunschweig im chinesischen Shenzhen einen weiteren Sieg gegen die Polen von MLS Dabrowa Gornicza ein. Nach einem knappen 85:80 zwei Tage zuvor, gestalteten die Niedersachsen die Sache diesmal deutlicher und setzten sich mit 98:73 durch.

Point Guard T.J. Crockett Jr. war mit 25 Zählern fleißigster Punktesammler, dazu verbuchten Tre Mitchell und Ferdinand Zylka je 19 Punkte. "Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und mit viel mehr Energie gespielt", lobte Geschäftsführer Nils Mittmann. Am heutigen Abend schließen die Löwen ihre China-Reise mit einer Partie gegen die Guangdong Southern Tigers ab.

BBL-Testspiele: Klatsche für MBC - Frankfurt siegt deutlich

Coach Denis Wucherer zeigte sich zufrieden: "Wir konnten die Einsatzminuten gut verteilen und jeder konnte seinen Teil dazu beitragen. Zudem hat auch jeder zeigen können, was er kann. Im Endeffekt war es ein stabiler Sieg und ein Schritt in die richtige Richtung." Nun geht es ins Trainingslager nach Italien, wo am Mittwoch ein Treffen mit Galatasaray ansteht.