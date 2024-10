vor 1 Stunden Die große NBA-Vorschau Die Jagd auf die Celtics beginnt: Das hat sich bei den 30 Teams getan

Mit großer Spannung und einigen bedeutenden Veränderungen beginnt die neue NBA-Saison. In der Nacht auf Mittwoch (1:30 Uhr deutscher Zeit) eröffnen die Boston Celtics und die New York Knicks die Spielzeit, gefolgt von den Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves. Hier gibt es die große Übersicht zu allen Teams und den wichtigsten Veränderungen in der Sommerpause.