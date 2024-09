vor 3 Stunden Die große BBL-Vorschau Die Jagd auf die Bayern beginnt: Das hat sich bei den 17 Teams getan

Mit nur noch 17 Teams startet die BBL in die neue Saison. Am Freitag machen Meister FC Bayern München und die Niners aus Chemnitz den Auftakt. Hier gibt es die große Übersicht mit allen Kadern und Veränderungen in der Sommerpause.