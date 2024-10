Denver Nuggets: Was wurde in der Offseason gemacht?

Gewannen die Nuggets im Jahr 2023 noch den NBA-Titel, scheint viel von der damaligen Euphorie inzwischen wieder vergangen. Die nun abgelaufene Offseason hat einen entscheidenden Teil dazu beigetragen. Zunächst ist hier der Abgang von Kentavious Caldwell-Pope zu nennen, der in der vergangenen Saison (inklusive Playoffs) 88 Spiele für das Team aus Colorado absolvierte - allesamt von Beginn an. Dabei traf der Distanzspezialist über 40 Prozent seiner Dreier, was auch der Konkurrenz nicht entging. Die Orlando Magic boten 66 Mio. Dollar über drei Jahre für ihn, was die Nuggets schlicht nicht bezahlen wollten. Die Verantwortlichen lehnten eine höhere Luxussteuer ab. Nach den Abgängen von Bruce Brown und Jeff Green im vergangenen Jahr müssen die Nuggets nun also einen weiteren herben Schlag gegen ihre Rotation verkraften.

Kompensieren wollten die Verantwortlichen den Verlust überraschenderweise mit dem Rookie DaRon Holmes II. Weil man aber nur über den 28. Pick im Draft verfügte, wendete man kurzerhand sechs Zweitrundenpicks (!) sowie Reggie Jackson auf, um den Guard sechs Plätze höher an Stelle 22 auszuwählen. Eine Maßnahme, die überall in der Liga gelinde gesagt mit Erstaunen wahrgenommen wurde. Noch bitterer wurde es allerdings, als sich Holmes II. in seinem ersten Spiel der Summer League eine schwerwiegende Verletzung zuzog, die sein Rookiejahr um ein weiteres aufschieben wird.

Nun kommen wir zur Habenseite: Durch das eingesparte Gehalt (KCP) hatten die Nuggets wieder Zugriff auf Mid-Level-Exception, womit man sich die Dienste von Dario Saric sicherte. Für schlappe drei weitere Millionen unterschrieb Russell Westbrook in Denver - ein echtes Schnäppchen. Vlatko Cancar und DeAndre Jordan sollen zudem für Impulse auf den großen Positionen sorgen.

Denver Nuggets: Die Zu- und Abgänge

Zugänge: Dario Saric (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Los Angeles Clippers), Vlatko Cancar, DeAndre Jordan, DaRon Holmes II. (Draft #22)

Abgänge: Kentavious Caldwell-Pope (Orlando Magic), Collin Gillespie (Phoenix Suns), Justin Holiday (Free Agent)

Denver Nuggets: Alle Verträge in der Übersicht (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Nikola Jokic Center 51,4 55,2 59,0 62,8* UFA Jamal Murray Guard 36,0 46,4 50,1 53,8 57,5 Michael Porter Jr. Forward 35,9 38,3 40,8 UFA - Aaron Gordon Forward 22,8 22,8* UFA - - Zeke Nnaji Forward 8,9 8,2 7,5* UFA - Dario Saric Forward 5,2 5,4* UFA - - Russell Westbrook Guard 3,3 3,5* UFA - - Christian Braun Guard 3,1 5,0 RFA - - DaRon Holmes II. Forward 3,1 3,2 3,4** 5,6** RFA Julian Strawther Forward 2,5 2,7 4,8** 5,5 RFA Peyton Watson Guard 2,4 4,4 RFA - - Vlatko Cancar Forward 2,1 UFA - - - DeAndre Jordan Center 2,1 UFA - - - Jalen Pickett Guard 1,9 2,2 2,4** UFA - Hunter Tyson Forward 1,9 2,2 2,4** UFA -

*Spieler-Option, **Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

Denver Nuggets: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Mit einem dreifachen MVP Nikola Jokic in seinen Reihen ist die Ausrichtung der Franchise klar: Die Denver Nuggets wollen nach 2023 einen weiteren Titel gewinnen. Der Substanzverlust im Kader nach den Abgängen von Brown und Green war in den vergangenen Playoffs allerdings ersichtlich. Es bleibt abzusehen, ob nun auch das Fehlen von Caldwell-Pope kompensiert werden kann.

Die große Hoffnung der neuen Denver-Saison: Julian Strawther. IMAGO/Icon Sportswire

Ein Name, der hier zu beobachten gilt, ist Julian Strawther. Der junge Small Foward deutete bereits in der Vorsaison sein Können an. Für die großen Momente war es allerdings noch zu früh. In der NBA Preseason überzeugte der Jungstar nun erneut, inklusive einer 33-Punkte-Vorstellung gegen die Minnesota Timberwolves. Der 22-Jährige könnte einer der X-Faktoren in Denvers Rotation dieses Jahr sein.

Denver Nuggets: Wo liegen die Schwächen?

Mit nur 11,7 erzielten Dreiern pro Spiel zählten die Denver Nuggets in der vergangenen Saison zu den sechs schlechtesten Teams der Liga. Durch den Abgang von "KCP" verlor das Team weitere knapp zwei Dreier pro Spiel - ganz zu schweigen vom Spacing, das der Shooter dem Team einbrachte.

Des Weiteren steht mit Russell Westbrook nun ein Spieler im Kader dessen Distanzwurf nicht nur sehr eingeschränkt ist, sein Fit ist auch insofern schwierig, da er den Ball in seinen Händen braucht. Gleiches gilt jedoch ebenso für Jokic. Dass diese Kombination zu Problemen führen kann, sah man zuletzt bei Westbrooks Aufenthalt in Los Angeles.

Zwar ist Nikola Jokic als Dauerbrenner bekannt und verpasst in den Playoffs kaum eine Minute, dennoch ist fraglich, wer diese (zugegeben kleine) Lücke füllen soll. Mit DeAndre Jordan steht nur ein weiterer nomineller Center im Kader der Nuggets, welcher dazu in den vergangenen vier Saisons nie mehr als 39 Spiele absolvierte, wobei seine Produktion stetig abnahm.

