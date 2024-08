Dass die kürzliche Niederlage gegen den Gastgeber noch in den Köpfen steckte, konnte Isaac Bonga jedoch nicht bestätigen. "Natürlich war das schwierig", gab Bonga zu. "Aber wir sind alle professionell genug, um das Spiel gegen Frankreich heute zu vergessen."

Aus Sicht des 24-Jährigen, der das Spiel mit sechs Punkten beendete, kosteten die selben Fehler wie schon am Donnerstag den Sieg. "Das waren Fehler, die wir eigentlich nicht machen", ist sich Bonga sicher. "Aber gegen solche Teams kann man sich sowas natürlich nicht erlauben. Die bestrafen das sofort."

AFP via Getty Images

Auch Teamkollege Johannes Thiemann erkannte die Leistung des Gegners an. "Serbien hat sehr smart gespielt. Immer, wenn wir ein bisschen rangekommen sind, haben sie die richtigen Lösung gefunden." Der ehemalige Spieler von Alba Berlin gab zu: "Sie waren das bessere Team."

Trotz der Niederlage zeigt sich der 30-Jährige zufrieden mit der Entwicklung des deutschen Basketballs. "Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren zusammen erreicht haben." So sah es auch sein Namensvetter Johannes Voigtmann. "Wir haben gezeigt, dass wir auf allerhöchstem Niveau mitspielen können", sagt der Center zufrieden.