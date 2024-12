In jedem Jahr gibt es in der NBA Transaktionen, die Zeit brauchen - weil Spieler und Teams sich noch entwickeln, weil es Zeit braucht, um den jeweiligen Fit angemessen zu evaluieren. Noten werden in der Regel gern trotzdem in Echtzeit vergeben, aber bei einem großen Anteil müssen diese nach einer gewissen Zeit dann auch wieder revidiert werden.

Es gibt allerdings auch andere Transaktionen. Solche, die schon in dem Moment als sehr positiv bewertet werden, obwohl sie die Spielweise eines Teams vielleicht sogar drastisch verändern können. Die sich dann nahezu sofort zu bestätigen scheinen, sobald die ersten echten Eindrücke auf dem Court vorliegen.

Es sind erst fünf Spiele, aber … Isaiah Hartenstein bei den Oklahoma City Thunder scheint so ein Fall zu sein. Eine Transaktion, die trotz des hohen Preises von allen Seiten gefeiert oder zumindest verstanden wurde, die während der 23/24er Saison genau hingesehen hatten - und die den Erwartungen aktuell nicht bloß gerecht wird, sondern sie zu überflügeln scheint.

Nach dem bisherigen Eindruck ist Hartensteins Verpflichtung für OKC ein absoluter Volltreffer. Und das, obwohl die beste Version des Teams bisher noch gar nicht zu sehen war.

Hartenstein "bringt eine neue Dimension"

Fünf Spiele hat Hartenstein bisher für sein neues Team absolviert und die beiden wohl wichtigsten Personen im Team längst von sich überzeugt. "Er bringt eine neue Dimension in unser Team, die einen großen Einfluss auf uns hat und die wir vorher nicht hatten", sagt Mark Daigneault, der Head Coach.

"Seine Defense am Flügel, wie er den Ring beschützt, wie er Screens setzt und wie physisch er spielt. Er hakt ganz viele Checkpunkte ab. Dabei kann er noch mehr Chemie mit den anderen entwickeln, er ist auch als Spieler noch kein fertiges Produkt. Aber es ist ein großartiger Start."

Shai Gilgeous-Alexander pflichtet Daigneault bei: "Er verteidigt auf einem sehr hohen Level, ist sehr skilled, erledigt Drecksarbeit. Er macht schon jetzt einen großen Unterschied für uns. Dabei findet er sich erst ein. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie er sich bei uns weiter entwickelt."

Hartenstein ist für seine Physis bekannt. IMAGO/ZUMA Press Wire

Die besten Zahlen seiner Laufbahn

Zahlentechnisch agiert Hartenstein dabei bereits am Maximum - vermutlich. Fünf Double-Doubles hat er zum Start seiner Thunder-Karriere in Folge hingelegt, das hatte in der Franchise zuletzt Russell Westbrook geschafft. Hartenstein kommt aktuell auf 15,2 Punkte im Schnitt (bei 61% FG), was seinen bisherigen Karrierebestwert (8,3) ansatzweise verdoppeln würde.

Mit so vielen Punkten ist auf Dauer wohl nicht zu rechnen. Wichtiger sind aber ohnehin andere Facetten; Hartenstein ist von Minute eins an der mit Abstand beste Rebounder (13,8) in einem Team, das im Vorjahr ohne ihn massive Probleme am Brett hatte. Die Rebound-Rate sowohl offensiv als auch defensiv schnellt nach oben, sobald er den Court betritt, weil er die Bretter entweder selbst inhaliert oder durch seine schiere Präsenz dafür sorgt, dass Offensiv-Rebounder des anderen Teams die sonst eher kleinen Thunder nicht überpowern können.

Die Dimension, die Daigneault anspricht, ist die Physis: Aktuell ist Hartenstein der einzige echte Big Man im Kader, und selbst wenn Chet Holmgren zurückkehrt, bleibt der 26-Jährige der einzige "Banger"; er ist gleichzeitig aber auch mobil und clever genug, um in der hyper-aggressiven Defense der Thunder nicht nur zurechtzukommen, sondern zu glänzen.

Isaiah Hartenstein: Ein wandelndes Hindernis

Auch wenn Hartensteins Counting Stats aktuell sensationell sind - aussagekräftiger sind bei ihm eigentlich, seit Jahren, die Impact-Zahlen, weil er so vieles tut, was nicht direkt im Boxscore ersichtlich wird. Defensiv ist das auch jetzt schon wieder der Fall: Die Thunder-Defense, die ohnehin Platz 1 belegt, ist mit ihm noch um 3,9 Punkte besser, alberne 101,5 Punkte pro 100 Ballbesitzen werden bisher in seiner Spielzeit erlaubt. Insbesondere am Ring macht er einen großen Unterschied, was durch Holmgrens Abwesenheit sogar noch verstärkt wird.

Auch offensiv verändert er vieles, überwiegend im positiven Sinn (aktuell leistet OKC sich in seinen Minuten deutlich mehr Turnover, was an der noch wachsenden Chemie liegen dürfte). Seit Steven Adams lief in Oklahoma City kein so physischer Screener mehr herum. Über die letzten Jahre spielte OKC entweder ohne Big oder mit Holmgren, der deutlich Perimeter-orientierter agierte - Hartenstein schafft andere Möglichkeiten.

Gerade für die Drives von Gilgeous-Alexander oder Jalen Williams sind seine Screens Gold wert, aber auch für Schützen wie Isaiah Joe kann Hartenstein in Form von Dribble Hand-Offs Freiheiten kreieren. Er ist ein neues Hindernis für die gegnerische Defense; 4,6 Screen Assists pro Spiel wurden bisher für ihn notiert, das würde über die Saison gesehen für Platz 5 ligaweit reichen.

"Es geht darum, den richtigen Winkel für einen Screen zu finden und zu lesen, wann man slippen kann", erklärt Hartenstein gegenüber Sportskeeda seine Rolle in der Offense. "Wohin willst du deinen Guard schicken? Ich versuche rauszufinden, was mein Verteidiger macht und was der Verteidiger meines Guards macht. Es ist wie eine Partie Schach."

Hartenstein ist kein reiner Drecksarbeiter

Natürlich geht sein Wert in der Offense über die des reinen Drecksarbeiters hinaus. Hartenstein ist auch deshalb ein effektiver Screener, weil die Defense ihn respektieren muss; wird er offen gelassen, kann er hart zum Ring abrollen und dort finishen. Auch aus dem Short-Roll kann er entweder seinen patentierten Floater auspacken, den er wie schon in den letztjährigen Playoffs mit New York überragend trifft (bisher 19/31), oder auch als Passer glänzen.

Schon bei einigen seiner Stationen wurde Hartensteins Playmaking gewinnbringend eingesetzt, in OKC wirkt seine Rolle in der Hinsicht aber sogar noch größer. Seine bisher 3,8 Assists pro Spiel sind ebenfalls ein Karrierebestwert, immer wieder beweist er ein gutes Auge für die zahlreichen Cuts, die seit Jahren Teil der Thunder-Offense sind.

Hartenstein ist dabei kein reiner Sicherheits-Passer - im Gegenteil, viele seiner Anspiele sind ambitioniert und versuchen, ihre Ziele irgendwo hinzuführen, woran sich der Rest des Teams zum Teil vielleicht noch gewöhnen muss. Teilweise führten die Pässe aber auch bereits zu spektakulären Resultaten (insbesondere mit Williams entwickelt sich bereits ein blindes Verständnis)

Chet Holmgren fehlt derzeit noch verletzt. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Es geht noch mehr

Es kann offensiv sogar noch besser werden. Das gilt für Hartenstein, das gilt für das Team im Allgemeinen - tatsächlich ist die Thunder-Offense bisher ein ganzes Stück schwächer als im Vorjahr, was nicht zuletzt an den vielen Ausfällen liegt und daran, dass die Dreierquote, die 23/24 die drittbeste der Liga war, aktuell um 4,1 % schwächer ist.

Hartenstein ist zwar selbst kein Shooter, indirekt kann er bei der Lösung dieses Problems durch seine Screens und sein Playmaking dennoch helfen. Auch in Kombination mit Holmgren, der zu den besten Shootern des Teams gehört und nach seiner Rückkehr wahrscheinlich sein Volumen von draußen nach oben schrauben sollte (bisher nur 3,7 Dreier/Spiel), um offensiv ideal mit Hartenstein zu koexistieren.

"Er weiß, wie man spielt, er ist sehr smart", sagt Hartenstein über Holmgren, der mit einer Hüftverletzung wohl noch mindestens den Dezember und Januar verpassen wird. "Unsere Spiele sind unterschiedlich. Ich bin eher physisch und versuche, andere Jungs freizubekommen. Er spielt etwas mehr außen. Ich denke, das kann sehr gut werden."

Einer räumt den Weg frei

Es ist natürlich suboptimal, dass die ambitionierten Thunder diese Twin-Towers-Kombination erst so spät in der Saison tatsächlich ausprobieren werden können, Hartensteins Denke ist jedoch nachvollziehbar, da beide Spieler offensiv unterschiedliche Wirkungsbereiche haben. Defensiv kann es an der Kombination ohnehin nicht viele Zweifel geben.

Im schlimmsten Fall hätte OKC durch den Deal noch immer massiv dazugewonnen; weil es, wenn beide fit sind, für 48 Minuten wenigstens einen Big Man aufstellen kann, der eine Defense verankert und eine Offense bereichert. Falls die Kombination nicht wie erhofft funktioniert, wäre Hartenstein dann eben "nur" der beste Backup-Big der Liga, ein purer Luxus für ein Team, das sich diesen aktuell noch leisten kann.

Es ist aber durchaus Optimismus erlaubt, dass mehr möglich ist - dass der Fit gegen viele Matchups funktioniert. Dass Holmgren und Hartenstein sich ersetzen, aber auch ergänzen können. Daigneault ist die Art von Coach, die ohne Scheu auch mal ein Big-Big-Pick&Roll mit Chet als Ballführendem ansagen würde.