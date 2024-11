NBA: Dallas Mavericks nun in der Fremde gefordert

Am Ende waren es schließlich Offensiv-Rebounds, die Dallas das Spiel kosteten. Jusuf Nurkic griff sich in der Schlussminute gleich zweimal Abpraller, die er für einen Putback sowie den entscheidenden Punkt von der Freiwurflinie 0,8 Sekunden vor dem Ende nutzen konnte. So verlor Dallas drei der fünf Heimspiele in Serie und steht mit einer Bilanz von 5-4 nur auf Platz zehn in der Western Conference.