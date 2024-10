Koumadje hat sich in der vergangenen und aktuellen Saison immer wieder mit Regelüberschreitungen und Aggressionen ins Abseits katapultiert. Bereits letzte Saison sorgte der Mann aus dem Tschad mit drei verschiedenen Vorfällen für Schlagzeilen, die ihm insgesamt zehn Spiele Sperre einbrachten.

Besonders heftig war es im April, als er in Hamburg nach einem Gerangel mit Aleksander Dziewa sogar eine Geste in Richtung der Zuschauer machte und wiederholt auf den Hallenboden spuckte. Zuvor hatte er mit einer Tätlichkeit in Göttingen und einer Rangelei in Chemnitz negativ auf sich aufmerksam gemacht.

"Das bin nicht ich. Definitiv nicht," erklärte der 2,21 Meter große Center damals im Gespräch mit der Bild und drückte den Wunsch aus, seine impulsiven Aktionen hinter sich zu lassen. Er übernahm Verantwortung und gab zu, dass seine Reaktionen oft aus Frustration entstanden seien - ein Umgang, den er besser kontrollieren wollte. Trotz dieser Einsicht steht er wieder im Mittelpunkt - diesmal sogar mit Vorwürfen, die über den Basketballplatz hinausreichen.

Khalifa Koumadje: Aktuelle Sperre wegen Vorwürfen außerhalb des Spielfelds

Erst kürzlich, am 13. Oktober, beim BBL-Pokalspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim, eskalierte Koumadje erneut. Diesmal erhielt er eine Sperre von drei Spielen und eine Strafe von 2.000 Euro, nachdem er während einer Spielpause tätlich gegen eine Person außerhalb des Spielfeldes, offenbar ein Doping-Kontrolleur, geworden war.

Nun gibt es jedoch neue Vorwürfe, die nicht aus dem sportlichen Bereich stammen. Die Berliner entschieden deshalb, den Mann aus dem Tschad bis zur vollständigen Aufklärung der Vorwürfe zu suspendieren. Albas Geschäftsführer, Marco Baldi, betonte die Ernsthaftigkeit der Anschuldigungen und kündigte an, erst nach der Klärung wieder über Koumadjes Zukunft beim Verein zu entscheiden.

Koumadje: Erstes Anzeichen für eskalierendes Verhalten

Seinen ersten ernsten Aussetzer hatte der Center im Februar gegen die BG Göttingen, als er nach einem Block von Gegenspieler Bodie Hume die Fassung verlor und ihn ins Gesicht schlug. Diese Tätlichkeit brachte Koumadje eine Sperre von vier Spielen und eine Geldstrafe von 2.000 Euro ein.

Khalifa Koumadje im Austausch mit Alba-Trainer Israel Gonzalez nach dem Vorfall in Chemnitz. IMAGO/Jan Huebner

Koumadje: Erneuter Aussetzer beim Comeback

Im März kehrte er gegen die Niners Chemnitz aufs Spielfeld zurück - nur um kurz darauf erneut in Schwierigkeiten zu geraten. Nach einem Gerangel am Korb geriet er mit Jonas Richter aneinander, packte diesen am Hals und riss ihn zu Boden. Zusätzlich versuchte er, in Richtung von Chemnitz-Spieler Jeff Garrett zu treten, nachdem dieser ihn weggestoßen hatte. Die BBL verhängte daraufhin eine Spielsperre und eine weitere Geldstrafe von 2.000 Euro.

Koumadje: Maximalstrafe nach drittem Vergehen innerhalb von drei Monaten