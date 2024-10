Wie das Team offiziell verkündete, handelt es sich bei Wisemans Verletzung um einen Riss der Achillessehne. Das bestätigten MRT-Aufnahmen. Laut Shams Charania (ESPN) wird aktuell an möglichen Behandlungsoptionen für den 23-Jährigen gearbeitet.

Wiseman zog sich die Verletzung im ersten Viertel gegen die Pistons, als er einem verworfenen Dreier nachlaufen wollte. Dabei zog er sich die Verletzung ohne Gegnereinwirkung zu und fasste sich auch umgehend an sein linkes Bein. Anschließend musste er unter Hilfe vom Feld transportiert werden.

Höchstwahrscheinlich wird der Big Man damit die komplette restliche Spielzeit ausfallen. Klay Thompson oder auch Kevin Durant, die sich in der Vergangenheit ähnliche Verletzungen zuzogen, verpassten beide im Anschluss eine gesamte Saison.

James Wiseman mit guter Preseason für Indiana Pacers

Im Sommer unterschrieb Wiseman erst einen Zweijahresvertrag zum Minimum bei den Pacers und machte in der Preseason auch einen guten Eindruck (8,5 Punkte und 5,8 Rebounds). Er schien zudem Center Isaiah Jackson in der Rotation überholt zu haben und machte gegen die Pistons in vier Minuten sechs Punkte, ehe er sich die Verletzung zuzog.