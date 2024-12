Doncic verletzte sich spät im zweiten Viertel, als er beim Aufkommen auf dem linken Fuß das Gesicht vor Schmerzen verzog und nicht mehr weiterspielen konnte. Nach einer Auszeit verließ er das Spielfeld auf dem Weg in die Kabine, gestützt auf Krücken. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag bestätigte die Diagnose.

In seiner Abwesenheit werden die Mavericks mindestens 15 Spiele ohne ihren Anführer bestreiten. Für eine weitere All-NBA-Nominierung sind maximal 16 zulässig, was seine Chancen auf eine erneute Ehrung deutlich schmälert. Mit 28.1 Punkten, 8.3 Rebounds und 7.8 Assists pro Spiel war Doncic erneut eine zentrale Säule für Dallas, die in Spielen ohne ihn in dieser Saison bisher 6-2 stehen. "Wir beten für Luka und hoffen auf eine schnelle Genesung", sagte Kyrie Irving nach der Niederlage gegen die Timberwolves. "Unabhängig davon, wie lange er ausfällt, müssen wir uns anpassen. Das ist einfach die Natur des Geschäfts. Hoffentlich nimmt er sich die Zeit, die er braucht, und kommt erst zurück, wenn er bereit ist."