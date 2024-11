Im Sommer 2020 war der damals 13-jährige Declan Duru aus der Jugend des FC Bayern Basketball zu Real Madrid gewechselt und lebte fortan auf einem Campus für die Top-Talente der Madrilenen. Den frühen Schritt in die spanische Hauptstadt hatte einst auch ein anderes europäisches Top-Talent gewagt, der nun zu den besten Spielern der Welt zählt: Luka Doncic.

Auch der inzwischen 17-Jährige Duru steht längst auf den Notizzetteln der NBA-Scouts, nun feierte er auch sein Debüt für die erste Mannschaft Reals. Am sechsten Spieltag der ACB spielte der 2,00 Meter große Forward bei Reals 85:64-Sieg in Murcia immerhin 1:36 Minuten.

Durch den Sieg in Murcia steht Real in der spanischen Liga bei vier Siegen und zwei Niederlagen, nur Unicaja Malaga und Valencia liegen derzeit vor den Madrilenen in der Tabelle.