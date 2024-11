Brooklyn auf Platz fünf nach elf Spielen und nur 0,5 Spiele von Platz drei entfernt? Damit hätte vor der Saison wohl kaum jemand gerechnet. Der Osten ist in diesem Jahr deutlich schwächer, die Nets hingegen besser als erwartet.

Für die Fans im Barclays Center ist das natürlich schön, für die Ambitionen des Front Office, im starken 2025er Draft möglichst hoch zu picken, aber eher weniger förderlich. Wenig überraschend ist daher, dass NBA-Insider Marc Stein vor einigen Tagen vermeldete, dass viele Teams davon ausgehen, dass Dennis Schröder, Dorian Finney-Smith und Bojan Bogdanovic vor der Trade-Deadline im Februar verfügbar werden.

Brooklyn möchte in dieser Saison einfach nicht gut sein, sondern möglichst viele Spiele verlieren, um sich im besten Fall Supertalent Cooper Flagg kommenden Sommer zu sichern. Diese Marschroute machten sie mit dem Trade von Mikal Bridges zu den Knicks und der Rückholaktion des eigenen Picks von den Rockets im Sommer deutlich.

Schröder interessiert sich nicht für Trade-Gerüchte

Schröder selbst zeigte sich vor dem Nets-Sieg über die Pelicans am Dienstag unbeeindruckt von den Trade-Gerüchten. "Ich bin seit zwölf Jahren in der Liga und seit zwölf Jahren gibt es Trade-Gerüchte über mich. Das gehört einfach dazu und interessiert mich nicht. Ich erledige hier jeden Tag meinen Job und gebe mein Bestes. Was auch passiert, passiert", sagte er der NY Post.

In der Vergangenheit hatte Schröder, der im Sommer Unrestricted Free Agent wird, schon mehrfach betont, gerne langfristig in Brooklyn bleiben zu wollen. Der bisher beste Saisonstart seiner Karriere (20,1 Punkte, 2,9 Rebounds, 6,6 Assists pro Spiel, 46,3 % von Downtown) ruft aber einige ambitionierte Teams auf den Plan.

Welche Teams das im Fall von Schröder sein könnten und wem er wirklich helfen könnte, schauen wir uns mal genauer an.

Dennis Schröder spielte bereits für die Los Angeles Lakers. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Los Angeles Lakers

Schröder und L.A, Klappe die dritte? Aus vielerlei Sicht würde ein weiteres Schröder-Engagement in Hollywood Sinn ergeben. D’Angelo Russell ist unter J.J. Redick augenscheinlich nicht mehr unumstritten und wurde zuletzt auf die Bank verdonnert, Gabe Vincent ist nach seiner Verletzung auch nicht mehr der Spieler, der Miami 2023 in die Finals ballerte.

Schröder würde der schwachen Backcourt-Defense gut tun, zudem ist er ein guter Creator und kennt das Zusammenspiel mit LeBron und Davis in- und auswendig. Ob die Lakers allerdings viel bieten können (und wollen), ist die andere Frage.

Die Gehälter wären kein Problem, für den Deutschen müsste aber sicherlich einer der heiligen Erstrundenpicks einmal quer durch die USA wandern …

Orlando Magic

Ein deutsches Quartett in Orlando? Das hätte schon was. Und unmöglich ist die ganze Sache dabei nicht mal. Seit dem Ausfall von Paolo Banchero fehlt es den Magic merklich an Creation, die beiden Point Guards Jalen Suggs und Cole Anthony werfen lieber, als dass sie passen.

Franz Wagner muss seither viel für den Spielaufbau tun, ein weiterer Playmaker von der Bank würde dem Team auf jeden Fall gut tun. Die Wagner-Brüder werden dabei auch sicherlich ein gutes Wort für ihren DBB-Kapitän eingelegt haben, dass hier das Zusammenspiel stimmt, ist zumindest garantiert.

Interessant ist auch, dass ein Trade ziemlich unkompliziert ablaufen würde, die rund 13 Millionen Dollar von Schröder könnte man mit Anthonys 12,9 Mio. matchen, der mit seinen 24 Jahren auch besser in die Timeline der jungen Nets passen würde.

Milwaukee Bucks

Bei Teams, die dringend einen weiteren Point Guard bräuchten, kommen einem die Bucks natürlich sofort in den Kopf. Nach dem 2-8-Start sind die Baustellen in Milwaukee riesig, neben Giannis und Dame fehlt es beinahe an allem. Da könnte ein erfahrener Spieler wie Schröder dringend benötigte Ruhe reinbringen und die Offensive in den Nicht-Lillard-Minuten schmeißen. Wenn der Superstar sitzt, sieht es oft richtig düster aus.

Viel anzubieten haben die Bucks allerdings nicht, durch das Second Apron sind ihnen die Hände gebunden. Sie können weder mehrere Gehälter kombinieren, noch mehr Gehalt aufnehmen, als sie abgeben. Die einzige Möglichkeit wäre es daher, Bobby Portis oder Brook Lopez abzugeben. Wer sollte aber dann noch auf den großen Positionen spielen?

Phoenix Suns

Die Suns sehen endlich wie das Team aus, das man sich in der Vorsaison vorgestellt hat, ein wichtiger Baustein dafür ist Tyus Jones, der das Team mit seinem Playmaking unglaublich bereichert. Der Point Guard behält in jeder Situation einen klaren Kopf, kann aber auch keine 48 Minuten pro Spiel auf dem Feld stehen.

Sitzt Jones, fehlt den Suns schlichtweg ein Strippenzieher, sodass Devin Booker dann zumeist ran muss. Dass er das kann, hat er in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, die Vorsaison hat aber auch gezeigt, dass das nicht seine Paraderolle ist. Schröder als Backup von der Bank wäre ein großes Upgrade und würde zudem auch Backcourt-Defense liefern, die mit Jones abgeht.

Mit den Gehältern von Grayson Allen oder Josh Okogie plus kleine Verträge könnten die Suns etwas zusammenschnüren.

Hinter Jalen Brunson klafft ein Loch bei den Knicks. IMAGO/Xinhua

New York Knicks

Seit diesem Sommer machen die Knicks und Nets ja wieder gemeinsame Dinge, warum sollte nach Bridges also nicht auch noch der zweite Spieler aus Brooklyn beim Stadtrivalen landen? Bekanntlich haben die Knicks eine starke Starting-Five, dahinter wird es aber schnell dünn.