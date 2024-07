Beide Teams waren zuvor ungeschlagen, doch die deutsche U-18 ließ am Mittag in Finnland keine Zweifel am Sieger aufkommen. Mit 26:6 gewann das Team von Coach Alan Ibrahimagic das erste Viertel, dieser Vorsprung wurde dann das komplette Spiel über verwaltet und es konnten beim dritten Spiel in drei Tagen Kräfte geschont werden.