Das erste Spiel in Warschau lief für die Bamberger alles andere als gut. Die Polen dominierten vor heimischem Publikum, besonders im letzten Viertel, als sie die Bamberger mit einem klaren 31:16 weit distanzierten.

"Jeder von uns weiß, was für eine Leistung wir in Warschau abgeliefert haben. Sie war desaströs. Egal wie schlimm sie war, haben wir jetzt noch eine zweite Chance", so Head Coach Anton Gavel. Trotz des großen Rückstands gibt sich der ehemalige Spieler der Oberfranken kämpferisch: "Das ist ein Spiel mit einer riesengroßen Charakterfrage für uns und man wird sehen, welches Gesicht wir zeigen und wie hart wir kämpfen werden, um doch noch weiterzukommen."