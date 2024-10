Die New Orleans Pelicans treten seit Jahren sportlich auf der Stelle. Verletzungen und eine schlechte Kaderzusammenstellung limitierten die Möglichkeiten von Zion und Co. Im Sommer unternahm die Franchise einige sinnvolle Anpassungen - jedoch nicht alle notwendigen.

Zion Williamson und Brandon Ingram sollten das Star-Duo in New Orleans bilden. Inzwischen sind beide Spieler nicht mehr unangefochten.

New Orleans Pelicans: Was wurde in der Offseason gemacht?

Nach einer weiteren Saison, in der die großen sportlichen Fortschritte ausgeblieben sind (zur Erinnerung: Playoff-Erstrundenaus), nahmen die Verantwortlichen im Sommer ein paar drastische Veränderungen im Kader vor. Center Jonas Valanciunas, dessen Spielweise mit der von Zion Williamson kaum kompatibel ist, wurde für einen Zweitrundenpick nach Washington verschifft. Zudem verstärkte sich die Franchise aus dem US-Bundesstaat Louisiana mit Dejounte Murray von den Atlanta Hawks.

Die Draftlotterie war dieses Jahr nicht auf Seiten der Pelicans. Erst an Nummer 21 durften die Verantwortlichen ihren ersten Spieler ziehen. Yves Missi, ein Center ohne Distanzwurf, durfte New Orleans kurzfristig wohl kaum weiterhelfen. Gleiches gilt für Antonio Reeves, den man sich Mitte der zweiten Runde angelte.

New Orleans Pelicans: Die Zu- und Abgänge

Zugänge: Yves Missi (Draft#21), Antonio Reeves (Draft #47), Daniel Theis, Javonte Green, Karlo Matkovic (alle Free Agency), Dejounte Murray (Atlanta Hawks)

Abgänge: Jonas Valanciunas (Washington Wizards), Naji Marshall (Dallas Mavericks, Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Cody Zeller (alle Atlanta Hawks), E.J. Liddell (Phoenix Suns)

New Orleans Pelicans: Alle Verträge im Überblick (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Zion Williamson Forward 36,7 39,4 42,2 44, UFA Brandon Ingram Forward 36,0 UFA - - - C.J. McCollum Guard 33,3 30,7 UFA - - Dejounte Murray Guard 29,5 31,5 22,6 31,6* UFA Herb Jones Forward 13,0 13,9 14,9 UFA - Trey Murphy III. Forward 5,2 RFA - - - Jordan Hawkins Guard 4,5 4,7 7,0** RFA - Yves Missi Center 3,2 3,4 3,5** 5,6** - Jeremiah Robinson-Earl Guard 2,2 UFA - - - Daniel Theis Forward 2,1 UFA - - - Javonte Green Guard 2,1 UFA - - - Jose Alvarado Guard 2,0 4,5 4,5* UFA - Karlo Matkovic Forward 1,4 2,0 2,3** RFA - Antonio Reeves Guard 1,2 2,0 2,3** RFA -

* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

New Orleans Pelicans: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Wie gut das Team sein kann, stellte man in der vergangenen Saison phasenweise unter Beweis. Zum Beispiel in den Play-Ins, als Zion Williamson 40 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists gegen die Los Angeles Lakers auflegte. Wenn der Franchise-Star gesund ist, ist für New Orleans durchaus einiges möglich. Dieses "wenn" intervenierte an dieser Stelle in den letzten Jahren aber regelmäßig.

Nehmen wir nochmal das Beispiel gegen die Lakers. Zion machte zwar ein fantastisches Spiel, verletzte sich aber gleichzeitig und fehlte dem Team im zweiten Play-In-Spiel sowie der anschließenden ersten Playoff-Runde. Die Mannschaft befindet sich seit Jahren auf der Schwelle hin zu einem echten Titelanwärter, Verletzungen und sportliche Inkonstanz machten dem aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Die Frage ist: Platzt der Knoten noch?

New Orleans Pelicans: Wo liegen die Schwächen?

Die Anfälligkeit für Verletzungen ist gewiss eine der großen Schwächen dieser Mannschaft. Seit fünf Saisons spielt Zion inzwischen in der NBA. In zwei davon erreichte er die 30-Spiele-Mark nicht, in einer weiteren kam er überhaupt nicht zum Einsatz. In Vorbereitung auf die nun beginnende Saison soll er (erneut) deutlich an Gewicht verloren haben, was sicherlich hilfreich bei der körperlichen Belastung auf die Gelenke ist.

Eine weitere Schwäche ist die Kaderzusammenstellung. Nun wurde man die Baustelle "Valanciunas" zwar los, dennoch wirft die Mannschaft auch weiterhin einige Fragezeichen auf. Der Fit von Brandon Ingram an Williamsons Seite hält sich weiterhin in Grenzen und mit Daniel Theis befindet sich - abseits von Rookie Missi - nur ein nomineller Center im Team. Durch die Ergänzung von Murray könnte zudem der Nutzen von C. J. McCollum redundant sein.

New Orleans Pelicans: Prognose

Sollte die Center-Problematik gelöst werden - möglicherweise auch durch Zion Williamson - und Verletzungen auf eine Nebensächlichkeit reduziert werden, kann die Truppe von Trainer Willie Green für Furore sorgen. Spieler wie Trey Murphy und Herb Jones machten bereits in der vergangenen Saison richtig Laune, und das sollte sich fortsetzen.