Die bekanntesten Gesichter der Asiaten sind Rui Hachimura von den Los Angeles Lakers sowie Yuta Watanabe, der im Sommer nach sechs Jahren in der NBA wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. Der große Star ist aber Hachimura, der in Japan enorm populär ist und auch bei den Lakers ein wichtiger Bestandteil der Rotation ist.

Für Japan ist der Forward die erste Option, der 26-Jährige ist ein guter Scorer, der vor allem aus der Mitteldistanz brandgefährlich ist. Um ihn herum spielen meist zahlreiche Schützen, vornehmlich Watanabe, der einige Jahre einer der besten Werfer aus der Ecke in der NBA war. Auch die Guards haben einen schnellen Abzug, hier sind vor allem Yuki Kawamura und Keisei Tominaga zu nennen. Letzterer empfahl sich zuletzt in der Summer League um einen NBA-Rosterspot.

DBB-Gegner Japan: Die Schwächen bleiben die alten

Die große Schwäche Japans bleibt die Physis. Auch diesmal haben die Japaner nur fünf Spieler mit einer Größe über zwei Meter mit an Bord, der naturalisierte Center Josh Hawkinson ist mit 2,08 Meter am längsten, hat aber gerade defensiv enorme Defizite. Gleiches gilt auch für die Guards, die zwar in Japan groß aufspielen, aber allesamt zu klein sind. Point Guard Yuki Togashi misst gerade einmal 1,68 Meter, was schwer zu kompensieren sein wird.