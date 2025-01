Mit dem Sieg gegen Spitzenreiter und Meister Bayern München gelang den Albatrossen der ersehnte Befreiungsschlag in dieser überaus schwierigen Saison. "Ein verdammt wichtiger Sieg", resümierte Albas Tim Schneider am Dyn-Mikrofon nach dem Spiel. "Gegen Bayern München ist es immer ein besonderes Spiel."

Topscorer David McCormack, der seine Mannschaft mit 20 Punkten anführte, pflichtete ihm bei: "Es fühlt sich unglaublich an", sagte der US-Amerikaner über seinen ersten Heimsieg im Alba-Trikot. "Wir haben hart gespielt und gekämpft und am Ende so den Derbysieg geholt."