Manchmal einigen sich statistische Theorie und Realität auf eine Trennung auf Zeit. Gerade passt es nicht, vielleicht finden sie später noch einmal zusammen, worauf wiederum ganz Dallas hoffen dürfte. Angesichts ihres Efficiency-Differentials berechnet Cleaning the Glass für die Mavs (bei zugegeben kleiner Samplesize) derzeit 10,8 Siege, fast drei mehr als die Realität Dallas serviert. Bei keinem anderen Team ist die Differenz größer. Anders formuliert: Trotz eines 8-7-Starts und Platz 10, trotz zwischenzeitlich vier Niederlagen am Stück ist nicht alles schlecht.

Zumal es immer Gründe gab. Oberflächliche, offensichtliche, auch tiefer liegende. Einmal wollte Steph Curry Klay Thompson eindrücklich demonstrieren, weshalb er sein altes Zuhause schmerzliche vermissen sollte. Kurz darauf übermannte Doncic im schlechtesten Moment der Sekundenschlaf. John Collins entwischte, Jordan Clarkson sah es und bediente seinen Big für einen der einfacheren (Beinahe-)Last-Second-Gamewinner der jüngeren NBA-Geschichte. Auch gegen Phoenix und die Nuggets hatte Dallas beste Siegchancen.

"Wir haben vier Spiele in Folge im Grunde mit zwei, drei Punkten Unterschied verloren", sagte dann auch Luka Doncic. "Es gibt also viel Hoffnung, aber wir müssen besser werden. Wir holen einfach keine Rebounds. Ich glaube das ist einer der Hauptgründe, dass wir verlieren." Die Sache mit den Rebounds ließ sich in Oklahoma City ganz leicht begradigen. Ohne Chet Holmgren und dem zwischenzeitlich zurückgekehrten Isaiah Hartenstein wirkten vor allem Dereck Lively und Daniel Gafford wie Väter, die ihre Kinder aus dem Bälleparadies abholen wollen. Das Rebound-Duell entschied Dallas mit 53-29 für sich und beendete ausgerechnet bei einem der besten Teams der Liga seine Niederlagenserie.

Luka Doncic’ langsamer Saisonstart

Doncic selbst konnte wegen einer Knieblessur nicht mitwirken. Da er mit einer Handverletzung nun vorerst ausfällt, diente das Spiel einerseits als leiser Vorgeschmack, andererseits jedoch nicht als Beleg, dass Luka derzeit mehr Problemverursacher als Winston Wolfe ist. Dem finalen Lösungsweg stand er in Salt Lake City zwar im Weg, gleichzeitig legt er die wenigsten Punkte seit 2020/21 auf (28,1), trifft so unpräzise aus dem Feld wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr (43,5 Prozent FG). Von draußen lief es nur im Sophomore-Jahr überschaubarer (32,4 Prozent 3FG). Auch die Assist- und Rebound-Zahlen bewegen sich nahe am Karriereminimum.

Panik will Jason Kidd dennoch nicht aufkommen lassen. "Er hat gezeigt, dass er menschlich ist", so der Coach. "Ich glaube, das haben einige von uns vergessen. Wie er gerade spielt: 28, 8 und 8…das unterschreibst du jederzeit. Er hat einige Würfe vergeben, das passiert…" Dass es derzeit häufiger passiert als gewohnt, sollte grundsätzlich nicht die ganz große Sorge verbreiten.

Natürlich legte Doncic mit regelmäßig herausragenden Leistungen Latte und Erwartungshaltung extrem hoch. Gleichzeitig verpasste er die gesamte Preseason wegen einer Wadenverletzung, spielt sich zudem gern ein wenig in die Saison. Diesmal, so gab er selbst bereits zu, fehlt ihm noch ein wenig der Rhythmus. Die Handverletzung hilft da natürlich nicht.

Doncic, die neuen Mavs und die Suche nach der Balance

Sie erschwert sogar einen entscheidenden Punkt. Denn die Mavs 2024/25 sind ein anderes Team als das, das in den Finals 2024 stand. Obwohl diverse Kerncharaktere noch da sind, hat sich der Grundtenor verschoben. Derrick Jones Jr., Defense-Spezialist mit Hang stark pendelnden Quoten von draußen, ging zu den Clippers. Klay Thompson, Dreier-Spezialist, dessen Hang zu fesselnder Perimeter-Defense zwei schwere Verletzungen verschlangen, kam aus Golden State.

Die Mavs haben acht ihrer ersten 15 Spiele gewonnen. Alonzo Adams-Imagn Images

Klay Thompson: Neue Statik bei den Mavericks

Konstant dabei war bislang Thompson. Phasenweise demonstriert er dabei, wie wertvoll sein Shooting und seine Präsenz bereits sind und noch sein können, sobald er endgültig in Dallas angekommen ist, sobald das Verständnis füreinander weiter gewachsen ist. Andererseits scort Thompson derzeit so wenig wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr (14 Punkte). Die Quoten sind sogar die niedrigsten seiner Karriere (39,7 Prozent FG, 37 Prozent 3FG).

Der Wechsel, es kam vor Saisonbeginn ausladend zur Sprache, verschiebt das Gleichgewicht ein Stück zugunsten der Offense. Noch mehr Verantwortung lastet auf Dallas’ Ringbeschützern Lively und Daniel Gafford sowie PJ Washington. Entsprechend machte sich Washingtons Fünf-Spiele-Verletzungspause wegen einer Knieverletzung bemerkbar. Sie koinzidierte mit der Niederlagenserie.

Schwierig in dieser Phase: Sobald gegnerische Teams die Bigs durch Pick and Rolls aus der Zone zogen, fehlte es häufig an Defense rund um die Zone. Washington hilft in solchen Situationen gern aus. Dass Dante Exum nach einer Handgelenks-OP mehrere Monate ausfällt, beraubt die Mavs zudem eines wichtigen Point-of-Attack-Defenders. Hinzukamen, wie in der gesamten Liga, weitere Verletzungen. In Utah fehlte neben Washington Kyrie Irving.

Klay scort derzeit so wenig wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr. Kevin Jairaj-Imagn Images

Ist Klay nach all den Verletzungen und Finals-Runs also am Ende seiner Karriere angelangt - oder braucht er schlicht Zeit, um sich an sein neues Team und dessen Stil zu gewöhnen? Viel wurde nach dem Wechsel darüber geredet, wie Thompson Bewegung Raum für Doncic und Irving schaffen könnte. Nur baut Dallas’ Offense häufig auf der Besetzung von Positionen auf. Coach Kidd möchte Doncic und Irving möglichst viele, möglichst klare Outlets servieren. Die Warriors entwickeln dagegen einen Sturm an Bewegungen abseits des Balls.

Heißt für Klay: Laut NBA.com/stats kommt er in dieser Saison deutlich seltener nach einem Screen zum Abschluss (33,1 Prozent vs. 13,5 Prozent). Thompson spielt stationärer, als "traditionellerer" Floor-Spacer. Dazu soll er minimal häufiger selbst kreieren. Der Anteil an Würfen mit unter zwei Sekunden Ballberührung nahm leicht ab (49,0 vs. 46,4 Prozent), der an Abschlüssen mit einer Possessionzeit zwischen zwei und sechs Sekunden etwas zu (30,1 vs. 33,5 Prozent). Groß sind die Unterschiede nicht. Thompsons Bewegungsmuster ist dennoch ein anderes. In Jahr zwölf braucht es neue Automatismen. Das kann Zeit in Anspruch nehmen.

Mavericks: Statistisch positive Tendenzen

Gefühlt hat die Offense noch Spielraum für Verbesserungen - und legt laut Cleaning the Glass pro 100 Ballbesitze dennoch die fünftmeisten Punkte der Liga auf (118,1). Mit 110,4 zugelassenen Punkten liegt sogar die Defense in den Top 10 (7.) - obwohl sie mit Thompson hochgerechnet auf 100 Possessions 8,2 Zähler mehr zulässt.

Trotz all der Niederlagen, trotz ungünstiger Verletzungen funktioniert bereits einiges in Dallas. Lively, der ebenfalls einige Spiele verpasste, knüpft an seine exzellenten Playoffs an, gibt weiter den aktiven Defender und Rim-Protector, rollt vorne hart Richtung Brett, ohne dabei den klugen Pass zu ignorieren. Dazu tanzt Irving derzeit beinahe absurd effizient durch die Liga, (54,5 Prozent FG, 53,8 Prozent 3FG, 24,3 Punkte). Pro 100 Wurfversuche kommt er laut Cleaning the Glass auf 133,6 Punkte und liegt damit im 96. Percentil der Liga. In Denver wirkte es mitunter, als könne er gar nicht daneben werfen.

In guten Phasen funktioniert Dallas’ Mix aus Pick and Rolls und Drive and Kicks auf dieser Basis hervorragend. In schwächeren unterbinden sogar die Jazz, stolze Besitzer der drittschwächsten Defensive Ratings der Liga, einen Großteil der Angriffsbemühungen der Mavs. Dass Dallas derzeit nur 35,1 Prozent seiner Dreier trifft (Rang 14) - vergangenes Jahr waren es noch 36,9 Prozent (Rang 6) - erschwert das Scoring teilweise. So konnte Naji Marshall Jones Jr. noch nicht ganz ersetzen. Nur 13,3 Prozent seiner Dreier kriechen durch den Ring. Dafür zieht er gern und mit viel Energie zum Ring.

"Ich versuche immer noch, es herauszufinden", antwortete der Neuzugang auf eine Frage nach seinem Shooting und dem Start der Mavs. "Dinge passieren, und offensichtlich lief nicht alles nach unseren Vorstellungen, aber das passiert. Alles, was wir tun können, ist von jetzt an besser zu werden."

Mavs: Kleine Siegesserie und Probleme in engen Spielen

Es wurde besser. Vor den Thunder schlug Dallas OKC, danach New Orleans - wobei die Pelicans angesichts diverser Verletzungen derzeit so intensiv nach Spielern fahnden, dass Elfrid Payton nach zwei Jahren NBA-Pause von der Vertragsunterschrift gegen Cleveland direkt in die Starting Five sprintete. Auf die Niederlagen- folgt derzeit eine kleine Siegesserie. Fertig ist das Gebilde allerdings noch lange nicht. Das zeigt auch, dass in sieben der ersten zwölf Spiele der Mavs bei weniger als fünf Minuten zu spielen fünf oder weniger Punkte zwischen beiden Teams standen. Sechs Mal verlor Dallas.

"Ich glaube Selbstsicherheit und Ruhe sind entscheidende Dinge", sagte Jason Kidd. "An diesem Punkt sind wir noch nicht. Es gibt keinen besseren Weg, da durch zu gehen, als enge Spiele zu spielen und aus deinen Fehlern, aber auch durch Siege zu lernen. Letztes Jahr ist uns das gelungen. In diesem Jahr, mit dieser Gruppe, haben wir uns die Position gebracht, enge Spiel zu spielen. Es hat knapp nicht gereicht. Es sind die kleinen Details."