Die erste NBA-Nacht der Saison ist durch! Zeit für die ersten (Über-)Reaktionen: Warum die Boston Celtics SO von niemandem zu schlagen sind. Warum die Los Angeles Lakers nicht der James-Familie gehören. Und warum der Blockbuster-Trade zwischen New York und Minnesota bei beiden Teams Baustellen kreiert hat …

Karl-Anthony Towns erzielte zwölf Punkte in seinem Saisondebüt für die New York Knicks.

1. So schlägt die Celtics keiner

Wie die alte Saison aufhörte, startete auch die neue: Mit einer dominanten Celtics-Performance. 132:109 stand es gegen den vermeintlich ärgsten Herausforderer im Osten am Ende, und das Ergebnis wäre noch deutlicher ausgefallen, hätte Boston nicht im letzten Viertel permanent einen Rekord gejagt und nichts mehr getroffen. Die höchste Führung hatte 35 Punkte betragen, schon im ersten Viertel waren es 21 und der Pfad Richtung Blowout längst betreten.

Die Celtics brauchten, wie zu erwarten war, keine Anlaufzeit, ihr Team ist über die Offseason ja nahezu identisch geblieben, auch das Spielen ohne Kristaps Porzingis beherrscht dieses Team bekanntermaßen. Die Banner-Zeremonie zog ihnen keine Energie, wie das in der Vergangenheit schon bei manch einer Opening Night geschah, sondern setzte vielmehr Kräfte frei.

"An die besten Fans auf der Welt: Lasst es uns noch einmal tun", sagte Jayson Tatum am Ende seiner Rede vor dem Spiel, wofür er sich im Nachhinein schon fast entschuldigen musste. "Ich weiß, dass wir nicht über den Repeat sprechen sollen, aber die Fans waren so gut drauf. Ich dachte mir, f*ck it, tun wir es nochmal."

Jayson Tatum führte seine Boston Celtics im ersten Saisonspiel zum klaren Sieg. David Butler II-Imagn Images

Tatum selbst brachte den Ball dann ins Rollen. Der elfte Mann von Team USA konnte kaum verfehlen (8/11 Dreier, 14/18 FG) und sezierte die Knicks-Defense mit Vergnügen, neben seinen 37 Punkten verteilte er auch 10 Assists, in nur 30 Minuten. Der vermeintlich kaputte Jumpshot sah heile aus (eigentlich: besser und flüssiger als je zuvor), alles andere auch.

Tatum nahm, was die Defense ihm gab, und das war einiges (dazu siehe 2.). Von ihm angeführt, spielten sich die Celtics früh in einen Rausch und verließen diesen Zustand erst in der Garbage Time. Nach drei Vierteln hatten die Celtics 26/45 Dreiern versenkt (knapp 58%) und waren auf Kurs, den All-Time-Dreierrekord in einem Spiel zu pulverisieren.

Am Ende egalisierten sie ihn nur (29/61), nachdem die letzten 13 alle danebengingen, aber das ist in Ordnung - bei so vielen guten Shootern im Team und so einer Dreierwut (Boston nahm und traf auch 23/24 die meisten Dreier der Liga) wird es nicht die letzte Chance gewesen sein, dieses kleine Stück Geschichte zu schreiben.

"Das ist eins der besten Teams, die in der NBA je zusammengestellt wurden", sagte der noch amtierende Team-Governor Wyc Grousbeck, bevor er seinen Spielern ihre Ringe aushändigte. Das mag aktuell noch etwas hoch gegriffen wirken, in Spiel 1 von 82 allerdings sah Boston aus wie die gut geölte Maschine, die auch schon im Vorjahr durch die Liga gepflügt war.

2. Towns ist auf der Suche

Diese Maschine wird schwer zu schlagen sein - unmöglich, wenn man als Team bloß halb so viele Dreier nimmt und etwas mehr als ein Drittel trifft (11/30 Dreier für die Knicks). Richtig erfolgreich von draußen war bei den Gästen nur Miles McBride (4/5), etwas überraschenderweise nahmen die beiden besten Offensivspieler Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns nur jeweils 2 und trafen einen.

Gerade bei Towns wird es essenziell sein, das Volumen hochzuschrauben und seine vielleicht größte Stärke als Catch-and-Shooter mehr einzusetzen. Mit mehr gemeinsamer Zeit sollte das eigentlich kein Problem sein, das Two-Man-Game der beiden hat weiter viel Potenzial, um eine wesentlich stärkere Waffe zu werden als in diesem Auftaktspiel.

Die Defense bot etwas mehr Fragezeichen, auch und gerade wegen Brunson und Towns. Die Knicks probierten es mit diversen Coverages, gaben jedoch fast immer etwas ab. Spielte Towns (wie zu Beginn des Spiels) Drop Defense, hatte der Ballhandler oft Platz für Pullup-Dreier. Probierten es die Knicks mit einer Zone, bewegten die Celtics den Ball schnell und konsequent, um einen offenen Schützen zu finden. Auch die Blitzes oder Double-Teams gegen insbesondere Tatum resultierten nahezu immer in freien Würfen für die Celtics.

Karl-Anthony Towns: Boxscore gegen Boston Minuten Punkte FG 3PT REB OREB DREB AST BLO STL TO 23:37 12 5/9 1/2 7 0 7 3 0 0 0

Boston machte offensiv über drei Viertel ein nahezu perfektes Spiel (insgesamt: 33 Assists, 3 Turnover!!!), was Josh Hart dazu verleitete, allen Celtics im Anschluss einen Doping-Test zu verordnen. Die Knicks sind neu zusammengestellt, teilweise verletzt, gerade auf den großen Positionen, sie sind noch nicht eingespielt. Gewisse Probleme waren erwartbar.

Gewisse Probleme werden sich aber auch nicht von allein lösen lassen. Für den Moment haben die Knicks keinen echten Ringbeschützer und die Herausforderung, eine gute Defense rund um zwei im Pick’n’Roll leicht angreifbare Spieler auf der Eins und der Fünf herum zu konstruieren. Tom Thibodeau gilt zurecht als Defensiv-Guru, auch für ihn wird dies aber keine leichte Aufgabe.

"Es ist Spiel 1", sagte der Coach. "Wir hatten noch nicht so viel Zeit. Es ist früh, und wir müssen daraus lernen. Wir müssen dadurch besser werden, das Tape studieren, und das war ein guter Test gegen ein Team, das schon dort ist, wo wir hinwollen."

(Ein Zusatz: Mikal Bridges möge bei Tatum nachfragen, wie dieser seinen eigentlich nicht kaputten Wurf wieder "repariert" hat. Es bleibt ein Rätsel, warum ein guter Shooter wie Bridges (Karriere: 38% Dreier) seine Form binnen einer Offseason dermaßen drastisch änderte. Vielleicht ist die zweite Halbzeit, in der es nach Horrorstart etwas besser wurde, ja ein Schritt in die richtige Richtung.)

3. Randle ist auf der Suche

Auch der andere Teil des letzten großen Trades der Offseason verlor sein erstes Spiel im neuen Dress und sah dabei bisweilen wie ein Fremdkörper aus. Interessanterweise war Julius Randle bei der 103:110-Niederlage der Wolves bei den Lakers zwar der Starter mit dem besten Plus/Minus-Wert (+2), das verdeutlicht aber nur, dass diese Statistik bei einzelnen Spielen teilweise extrem irreführend sein kann.

Randle hatte vorn ein paar gute Pässe und traf die Hälfte seiner Würfe, an diesem Ende war seine Performance in Ordnung, auch wenn sie zum fahrigen Auftritt der Wolves vor allem in Halbzeit eins passte, als Minnesota immer wieder recht unnötig den Ball herschenkte und sich recht selten gute Würfe aus dem Spielfluss heraus kreieren konnte.

Julius Randle: Boxscore gegen Lakers Minuten Punkte FG 3PT REB OREB DREB AST BLO STL TO 34:19 16 5/10 1/3 9 3 6 4 0 0 2

Schwach war seine Defense, auch das Umschalten. Minnesota stellte vergangene Saison die beste Defense der NBA und erlaubte kaum Fastbreak-Punkte, das sah in Los Angeles anders aus. Auch im Halbfeld erlaubte es die fehlende Aufmerksamkeit Randles den Lakers mehrfach, leichte Abschlüsse in Korbnähe zu bekommen (insgesamt erzielten sie 72 Zonenpunkte).

Eklatant war eine Back-to-Back-Sequenz im dritten Viertel: Bei einem Freiwurf von Anthony Davis starrte Randle ins Leere, während der ihm zugeteilte Offensiv-Rebounder Austin Reaves ungehindert an den Ball kam. Beim nächsten Angriff der Lakers verlor er, nicht zum ersten Mal, in seinem Rücken Rui Hachimura aus den Augen, der unterm Korb problemlos stopfen konnte.

Hachimura, mit 18 Punkten zweitbester Scorer der Lakers, sprach danach bemerkenswert offen über den Lakers-Plan: "Wir haben über Julius Randle gesprochen. Er steht manchmal einfach rum. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das nutzen müssen. Ich weiß, dass ich der Screener sein kann oder aus der Ecke kommen und den Ring attackieren kann."

Auch hier gilt: Es war Spiel 1, nach einer für Randle besonders langen Pause, sein letztes Pflichtspiel datierte ja vom 27. Januar, und das für ein anderes Team. Der Auftakt ließ jedoch jede Menge Luft nach oben.

4. Die Lakers sind Davis‘ Team

Aus Lakers-Perspektive waren beim Auftakt mehrere Geschichten interessant: Das erfolgreiche Coaching-Debüt von J.J. Redick, der sein Team offensichtlich auf mögliche Schwachstellen des Gegners vorbereitet hatte. Den ersehnten Vater-Sohn-Moment der Familie James natürlich, der nur wenige Minuten andauerte, aber nicht nur für LeBron und Bronny eine immense Bedeutung haben dürfte. Den vielversprechenden Einstand des sportlich wichtigeren Rookies Dalton Knecht (irgendjemand hier muss ja Dreier werfen).

Die wichtigste Figur auf dem Platz jedoch war Anthony Davis. 36 Punkte, 16 Rebounds, 4 Assists und 3 Blocks standen für die Braue am Ende zu Buche, neben Tatum ist er der heißeste MVP-Kandidat am 23. Oktober (hey, lieber zu früh als zu spät anfangen!).

Er dominierte das Geschehen offensiv wie defensiv, nahm das Privatduell mit Rudy Gobert wie üblich sehr persönlich. "Wie ein Defensive Player of the Year", befand er selbst nach dem Spiel. Es ist kein Geheimnis, dass AD diesen Award auch gern mal gewinnen würde. Vergangene Saison wurde er Vierter, was allerdings weniger an seiner individuellen und mehr an der Team-Defense der Lakers gelegen haben dürfte, die beim Rating nur den 17. Platz belegten.

Anthony Davis überragte im ersten Saisonspiel der Los Angeles Lakers. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Unerheblich: Davis‘ Defense ist sowieso seit Jahren elitär, in den Playoffs vielleicht die beste der Liga. Die Offense ist interessanter. Redick hatte vor der Saison "versprochen", Davis anders zu positionieren und mehr zum Fixpunkt der Offense zu machen, und in diesem Spiel sah es tatsächlich danach aus.

Gerade in den Minuten ohne LeBron war Davis in alle Angriffe involviert, auch als Initiator. Die Lakers setzten ihn zum Teil in 5-1-Pick’n’Rolls als Ballhandler ein, um kleinere Spieler auf ihn zu switchen und aus dem Mismatch heraus Vorteile zu kreieren, etwa für einen Hachimura-Jumper. Zum Teil wurde er gegen Gobert isoliert, an diesem Tag fiel auch der Jumper. Natürlich kam die übliche Arbeit als Offensiv-Rebounder und als Roll-Man hinzu, die Davis seit Jahren einen Großteil seiner Punkte beschert.

Es ist kein Geheimnis (und eigentlich war das mindestens auch 23/24 schon so), aber Davis ist mittlerweile der wichtigste Spieler bei den Lakers. Wenn Redick es schafft, diese Version konstant aus ihm herauszukitzeln und das Spacing und Movement um ihn herum weiter zu verbessern, steigen die Chancen auf eine (vielleicht sogar mal direkte?) Playoff-Teilnahme.