Orlando wackelte - und das gewaltig. Innerhalb von zwei Minuten hatten die Magic in der Schlussphase gegen Boston einen Neun-Punkte-Vorsprung fast komplett verspielt. Auftritt Tristan da Silva, der zehn Sekunden vor dem Ende frei in der Ecke an den Ball kam und diesen eiskalt im Korb der Celtics unterbrachte. Es war die Entscheidung.