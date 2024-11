Wenn die Memphis Grizzlies für Schlagzeilen sorgen, bedeutete das in den letzten zwei Jahren meist nichts Gutes. Yuki Kawamura, absoluter Fanliebling bei Heim- und Auswärtsspielen, ist derzeit allerdings drauf und dran dieses Image zu verändern.

Im Sommer unterschrieb der 23-jährige Kawamura einen Two-Way-Vertrag mit den Memphis Grizzlies. Seit Saisonstart kam der Japaner auf acht Einsätze, davon allerdings nur einmal mehr als fünf Minuten. Auch auf dem Parkett halten sich seine Leistungen noch in Grenzen. Die ersten fünf Spiele blieb er gänzlich ohne Punkt. Das schien Mitspieler Ja Morant allerdings nicht zu stören.

Kawamura: Liebling von Fans und Gegnern

"Erster Sieg mit meinem Bruder", schrieb der Starspieler, nachdem das Team die Orlando Magic geschlagen hatte, in einer Instagram-Story. Aber nicht nur seine Kollegen scheint der kleine Japaner aktuell zu verzaubern. Auch im Publikum ist er längst zum Liebling geworden.

Beim letzten Auftritt, gegen die Portland Trail Blazers, machte er sein bislang bestes Spiel. In weniger als acht Minuten Einsatzzeit legte Kawamura drei Punkte und vier Assists auf. Als er einen Freiwurf im Korb versenkte, bekam er Applaus von den Fans - dabei war das ein Auswärtsspiel für die Memphis Grizzlies.

Der Japaner sticht durch seinen für Profi-Basketballer so unkonventionellen und dadurch für den normalen Fan umso greifbaren Körperbau heraus. Dazu wirkt der Rookiespieler bodenständig und sympathisch - eigentlich genau das, was den Grizzlies in den letzten Jahren gefehlt hatte.