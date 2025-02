Die Erwartungen an Luka Doncics Debüt bei den Lakers waren riesig - und das spiegelte sich auch in den Einschaltquoten wider. Obwohl die Partie gegen die Utah Jazz nie wirklich spannend war, schalteten im Schnitt 2,01 Millionen Zuschauer ein, mit einem Spitzenwert von 2,55 Millionen. Damit lag die Quote um 42% über dem ESPN-Durchschnitt für NBA-Spiele aus dem vergangenen Jahr.